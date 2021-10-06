Форум гражданского общества «ЕС - Центральная Азия» проходит в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гражданский форум Европейский Союз - Центральная Азия на тему «Строить лучшее будущее: участие в устойчивом восстановлении после пандемии» проходит в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гражданский форум Центральная Азия - ЕС является платформой для диалога с участием представителей гражданского общества Центральной Азии и Европейского Союза по обсуждению реализации Стратегии ЕС по Центральной Азии.

В мероприятии принимают участие специальный представитель ЕС по правам человека Имон Гилмор, специальный представитель ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, специальный представитель Президента РК по международному сотрудничеству Ержан Казыхан.

Деятельность форума будет сосредоточена на роли гражданского общества в устойчивом постковидном восстановлении в рамках Стратегии ЕС по ЦА, в частности, за счет более активного продвижения в вопросах гендерного равенства и расширения прав и возможностей молодежи, которые являются ключевым элементом в построении справедливого, инклюзивного и процветающего общества.

Темы будут окончательно определены во время подготовительного процесса, в ходе обсуждения с гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами.

На форуме в гибридном формате соберутся около 300 участников из Европейского Союза и Центральной Азии - это рядовые представители гражданского общества и частного сектора, исследователи, СМИ, а также представители правительств.