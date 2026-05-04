Форум GITEX AI Central Asia & Caucasus укрепит статус Алматы как IT-хаба — Глава государства

Глава государства принял исполнительного вице-президента Dubai World Trade Center Трикси Лохмирманд, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Основной темой встречи стало развитие цифровой экономики Казахстана и расширение сотрудничества в рамках международных технологических платформ.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу — в течение трех лет трансформироваться в полностью цифровое государство.

Проведение в Алматы первого в регионе форума GITEX AI Central Asia & Caucasus рассматривается как наглядное подтверждение этой стратегии и готовности нашей страны активно участвовать в формировании глобальной технологической повестки.

Особое внимание было уделено роли Алматы как ключевого технологического хаба, где сосредоточена почти треть всех IT-компаний страны, сформирована развитая экосистема с активным участием стартапов, инвесторов и международных игроков.

Глава государства высоко оценил роль Трикси Лохмирманд в международном продвижении GITEX AI Central Asia & Caucasus.

В свою очередь исполнительный вице-президент Dubai World Trade Center отметила, что данная площадка способствует объединению ключевых участников технологического рынка и формированию новых партнерств.

Собеседники обсудили перспективы превращения GITEX AI Central Asia & Caucasus в устойчивую ежегодную платформу для Центральной Азии, а также рассмотрели возможность проведения в Казахстане других региональных мероприятий.