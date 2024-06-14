Форум достижений одаренных школьников прошел в Конаеве

13 июня 2024 года в Доме культуры города Конаев состоялось грандиозное событие — «Форум достижений одаренных школьников». Это мероприятие, направленное на поддержку и поощрение талантливых детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата Алатинской области.

Завершение учебного года стало поводом для восхищения и почета 145 учащимися, прославившими регион на международных и республиканских олимпиадах.

Постоянный рост числа одаренных детей, достигающих высоких результатов, является показателем особого внимания и поддержки Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева к сфере образования.

Высоких результатов достигли учебные заведения различных районов области, включая Илийский, Карасайский, Енбекшиказахский районы, лицей «Арыстан» и частную школу «Дана».

Особо следует выделить областной лицей «Білім-инновация» имени Алханбека Малкеева, принесший в копилку области множество наград и достижений.

На мероприятии присутствовали преподаватели областного лицея «Білім-инновация» — Тамара Ещанова и Аукенов Бекзат, учитель права школы № 38 Илийского района — Нарымова Лейла, учитель химии средней школы № 1 Рахат Енбекшиказахского района — Нуртай Ерназар.

— Высокие достижения в стенах школы — это результат особого отношения и поддержки Президента РК к сфере образования. Благодаря этому в нашей области системно развивается образование. Так в прошлом учебном году его качество составило 67,2% (2023 г. — 65,8%).

Из 14 000 выпускников, окончивших школу в этом году, 1206 получили «аттестаты с отличием», 946 детей стали обладателями знака «Алтын белгі», — отметил глава региона.

— Хотелось бы отметить отличившихся учеников, среди которых Абдухамит Нурислам, учащийся средней школы Рахат № 1 Енбекшиказахского района, единственный в республике «абсолютный победитель» сельской Олимпиады, Халел Муслим - учащийся лицея «Білім-инновация», Алексанова Ангелина - учащаяся лицея № 8 имени Гагарина Талгарского района, Абдикеш Мирас — учащийся лицея «Арыстан», Койшиман Айзере — ученица школы-гимназии города Конаев, ученики 38 гимназии Илийского района Бекмухамет Айша и Фурсова Милана. Их талант и постоянные достижения стали объектом гордости и восхищения для всех присутствующих — подчеркнул Марат Султангазиев.

На торжественном собрании призерам были вручены благодарственные письма от имени акима Алматинской области.

— Я - ученица средней школы гимназии города Конаев, для меня большая честь быть в списке одаренных детей. Это вдохновляет меня продолжать двигаться вперед и развиваться дальше. Огромная благодарность моим учителям за их поддержку и знания! Уверена, что с помощью дисциплины и веры в себя я смогу достичь многого в будущем! - отметила призер республиканской олимпиады по секции английского языка Койшыман Айзере.

Мероприятие стало не только подведением итогов, но и важным напоминанием о бесценном богатстве, которое представляют собой талантливые дети — будущее нашей страны.