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Форум «Центральная Азия – Республика Корея» проходит в Нур-Султане

16 Октября 2019 12:10
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Форум «Центральная Азия – Республика Корея» проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице проходит 12-й Форум «Центральная Азия – Республика Корея» (ЦАРК) на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан всегда прилагал усилия для укрепления роли форума ЦАРК. Свидетельством нашего особого отношения к развитию сотрудничества стран региона с Республикой Корея является инициированное Казахстаном повышение уровня участия в форуме до министров иностранных дел. На наш взгляд, площадка Форума ЦАРК служит эффективным механизмом укрепления взаимодействия стран Центральной Азии с Республикой Корея», - сказал, открывая работу форума, министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.


Глава внешнеполитического ведомства РК подчеркнул, что общая многовековая история и культурная близость были и остаются фундаментальными основами сближения государств центральноазиатского региона.

«Центральная Азия – сегодня один из динамично развивающихся регионов мира, который занимает важное стратегическое положение, имеет высокий человеческий и экономический потенциал, природные и промышленные ресурсы. Первый Президент Казахстана – Лидер нации Нурсултан Назарбаев и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяют особое внимание укреплению братских отношений со странами региона. Доброй традицией стали регулярные встречи лидеров наших государств. Мы высоко ценим тот высокий уровень доверия и партнерства, большую роль в котором сыграла политическая воля наших лидеров», - добавил Мухтар Тлеуберди.


Министр также подчеркнул, что проведение в марте 2018 года в городе Нур-Султане консультативной встречи глав государств Центральной Азии ознаменовало начало нового этапа в региональных отношениях. В ходе первой за долгое время в таком формате встречи лидеры наших стран определили базовые приоритеты пятистороннего сотрудничества и наметили планы на будущее.


«В рамках указанного процесса внешняя политика Казахстана направлена на продвижение равноправного и доверительного диалога, а также на объединение усилий наших стран для укрепления торгово-экономических связей в Центральной Азии», - резюмировал Мухтар Тлеуберди.

Отметим, в форуме принимают участие главы внешнеполитических ведомств Казахстана, Южной Кореи, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и посол Туркменистана в РК.



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Ключевые слова: Центральная Азия, МИД РК, Корея,
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Серик Сабеков

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