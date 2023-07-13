Форум безопасности и сотрудничества в Азии стартовал в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРУМ – В столице стартовал форум по безопасности и сотрудничеству в Азии на тему «Азия в меняющемся мире: повестка будущего», передает корреспондент МИА «Казинформ»

Выступивший в ходе мероприятия министр иностранных дел Мурат Нуртлеу поблагодарил экспертов, собравшихся в Астане, чтобы обсудить политические и экономические вопросы в Азии и высказать свои предложения. Кроме того, глава ведомства зачитал письмо Главы государства Касым-Жомарта Токаева, адресованное участникам форума.

«Уважаемые участники форума!

Рад приветствовать вас на мероприятии высокого уровня. В сегодняшней сложной мировой ситуации очень необходим прямой и открытый диалог с экспертным сообществом. Сегодня мир сталкивается с беспрецедентными вызовами. Мы наблюдаем глобальную экономическую нестабильность и рост геополитической напряженности. Эти проблемы приводят к неопределенности и другим идеологическим последствиям. Однако крупномасштабные кризисы открывают возможности для мирового сообщества, включая Азию. Вот почему важно, чтобы мы сосредоточили наши коллективные усилия на поиске конструктивных идей и свежих способов создать более безопасный и справедливый мир. Поэтому решающую роль в этом процессе играют политологи, экономисты, ведущие эксперты, известные экспертные центры и научно-исследовательские институты», - говорится в письме Президента, зачитанном Муратом Нуртлеу.

В форуме принимают участие более 60 специалистов из азиатских стран.

Следует отметить, что данное мероприятие проводится совместно Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан и Министерством иностранных дел.