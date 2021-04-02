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    12:35, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    ForteBank вновь признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ForteBank был признан журналом Global Finance «Лучшим банком Казахстана» четвертый год подряд, передает МИА «Казинформ».

    Комментируя получение награды, председатель правления ForteBank Гурам Андроникашвили отметил: «Мы признательны изданию Global Finance за оценку нашей работы. Присуждение награды в течение четырех лет подряд подтверждает эффективную деятельность и правильно выбранную стратегию. Несмотря на сложные рыночные условия, связанные с пандемией, ForteBank продолжает поддерживать своих клиентов и предлагает качественные инновационные услуги. Банк остается одним из самых высоколиквидных и хорошо капитализированных финансовых институтов в стране. Я хочу поблагодарить каждого сотрудника Forte за качественную работу и вклад в развитие банка в эти сложные времена».

    «Банки играют ключевую роль в восстановлении экономики по всему миру. Присуждая награду «Лучший банк», мы выделяем лидеров – тех, кому удалось восстановить рост и определить пути дальнейшего развития. Учитывая беспрецедентные экономические условия, вызванные глобальной пандемией, оценка результатов этого года имеет более высокую важность и ценность, чем те, что присуждались в течение 28 лет существования награды», - прокомментировал Joseph D. Giarraputo (Джозеф Д. Джиаррапуто), издатель и директор редакции Global Finance.

    Global Finance был основан в 1987 году, с тиражом в 50 000 экземпляров и читателями в 189 странах мира. Аудитория Global Finance включает руководителей в финансовой и корпоративной сферах, отвечающих за инвестиции, стратегические решения в работе международных компаний и финансовых институтов. На вебсайте GFMag.com представлена аналитика и публикации, являющиеся результатом 34-летней работы в сфере международных финансовых рынков. Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, другие офисы представлены по всему миру. Global Finance ежегодно отбирает лидеров по показателям деятельности среди банков и других представителей финансовых услуг. Данные награды стали надежным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

    ForteBank является одним из наиболее стабильных, ликвидных и хорошо капитализированных банков страны. В 2018-2021 годах ForteBank был признан лучшим банком Казахстана по версии Global Finance и лучшим банком в Казахстане по версии Asiamoney в 2019 году, а также получал награду «Банк года в Казахстане» от журнала The Banker в 2017, 2018 и 2020 годах. Итоги AQR подтвердили высокую надежность и стабильность ForteBank. У банка 20 филиалов и около 100 отделений.


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