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ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына»

18 Января 2022 09:30
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ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ForteBank открыл юридические счета для общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

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Одной из первых инициатив нового председателя правления ForteBank Рейниса Рубениса стало открытие юридических счетов для фонда «Қазақстан халқына» (Народу Казахстана). Фонд был создан 11 января по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«За последнюю неделю мы все стали свидетелями трагических событий в стране. Я хочу выразить искренние соболезнования родным и близким всех погибших, а каждому пострадавшему желаю скорейшего выздоровления. Сегодня ForteBank открывает счета для фонда «Қазақстан халқына», который создан для восстановления страны от последствий недавней трагедии. Всем казахстанцам желаю сил, терпения и веры в лучшее будущее. Вместе мы переживем эту трагедию и продолжим уверенно двигаться дальше», - прокомментировал Рейнис Рубенис.

Так как Глава государства призвал крупный бизнес откликнуться на инициативу, ForteBank одним из первых принял решение открыть юридические счета для фонда, средства которого в дальнейшем будут направлены на социальную помощь населению Казахстана.

Реквизиты:

ОФ «Қазақстан халқына»

БИН 220140006999

ИИК KZ0896503F0010863168 в АО ForteBank

БИК IRTYKZKA

КБе 18


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#Благотворительность   #Экономика   #Общество   #Бангладеш   #Алматинская трагедия  
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