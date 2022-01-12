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ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Января 2022, 10:45
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совет директоров ForteBank утвердил кандидатуру Председателя Правления, им станет Рейнис Рубенис. Шолпан Нурумбет, которая с 01.08.2021г. временно исполняла обязанности председателя правления, продолжит работу в качестве заместителя председателя правления и члена правления, передает МИА «Казинформ».

Рейнис Рубенис работает на финансовых рынках Европы последние 25 лет, и известен как опытный и эффективный управленец, который выводит компании на лидерские позиции. Последние 14 лет Рейнис работал в крупнейшем банке Латвии Swedbank, пять из которых в должности Председателя Правления. Также, Рейнис был членом совета директоров Nasdaq Латвия и членом совета директоров Латвийского центрального депозитария. Под руководством г-на Рубениса команда Swedbank стала лидером рынка Латвии по размеру активов и количеству клиентов, успешно внедрил цифровые финансовые сервисы и сумел построить сильнейший HR бренд страны.

Новый CEO сфокусируется на основных стратегических направлениях – повышение эффективности процессов и увеличение скорости доставки новых сервисов на рынок. Важной основой предстоящих изменений станет эволюция в управлении клиентским опытом, развитие корпоративной культуры европейского института, а также построение партнёрских программ с местными и глобальными компаниями.

Комментируя назначение Рейниса на новую должность, мажоритарный акционер ForteBank Булат Утемуратов отметил:

«Рейнис обладает внушительной профессиональной экспертизой и опытом построения лидирующих финансовых институтов на высококонкурентных рынках. В течение своей многолетней карьеры Рейнис доказал, что его сильной стороной является умение выстраивать эффективное взаимодействие с участниками рынка, регуляторами и партнерами. Его опыт и энергия помогут банку создать лучший потребительский опыт для своих клиентов и привести всю команду к успеху».

Рейнис Рубенис также позитивно высказался о новом этапе своей деятельности:

«Я рад стать частью Forte, и благодарен акционерам за высокое доверие с их стороны. Со своей стороны хочу уверенно сказать, что сделаю все для укрепления успеха банка и благополучия каждого клиента. Начиная с сегодняшнего дня, мы будем строить Forte как европейский банк, которому доверяют и который любят клиенты».


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