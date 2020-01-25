Форс-мажор – вернут ли казахстанцам деньги за отмену турпоездки из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова рассказала о механизме возврата средств за туристическую путевку в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращений по поводу того, что кто-то из турфирм не возвращает деньги, к нам не поступало. К нам не обращались (с просьбой вернуть деньги за турпоездку из-за вспышки вируса - прим. ред.)», - сказала Рашида Шайкенова в телефонном разговоре корреспонденту Казинформа.

По ее словам, обстоятельства таковы, что рынок не может не реагировать на это адекватным образом.

«С другой стороны, понятно, что это форс-мажор, не зависящий от туристической компании. Эти обстоятельства выше наших полномочий. Клиенту нужно внимательно читать договор перед тем, как его подписывать. В договоре все эти вещи указываются. Любая турфирма, естественно, полную стоимость возвращать не будет. Потому что есть моменты, связанные с их собственными затратами на организацию поездки», - отметила спикер.

Р. Шайкенова подчеркнула, что перечисленные деньги туриста турагентство сразу направляет на ряд мероприятий по организации его отдыха.

«Если речь идет о ближайшей поездке и турагентство по поручению туриста перечислило деньги за авиабилет, проживание в гостинице, оно не оперирует своими деньгами, оно оперирует деньгами клиента. Деньги за авиабилеты и гостиницу турфирма передает заранее, если клиент заказывает полный турпродукт. Нужно время, чтобы вести с партнерами переговоры относительно возврата средств и решения клиента не использовать эту поездку. Потери будут однозначно – гостиница удержит свои проценты, и у авиакомпаний всегда четко прописаны правила на сайте. Как вы знаете, при возврате билета, существует понятие «штрафные санкции», - напомнила глава КТА.

Кроме того, Р. Шайкенова объяснила, что сейчас в туризме, как и во всех отраслях, идет борьба за каждого клиента.

«Поэтому никакая турфирма не заинтересована в том, чтобы испортить отношения с клиентом, потерять его доверие. Компании стремятся все возникающие ситуации такого характера урегулировать в процессе их сотрудничества или принять оптимальные решения как для туриста, так и для самой компании. Есть такое понятие, как «третьи лица». Чтобы организовать вашу поездку, я должна обратиться к третьим лицам. Свои правила в авиакомпании, свои правила у гостиницы, партнер за рубежом - все это – третьи лица. У всех этих третьих лиц есть свои правила. На сайте гостиницы эти правила никогда не скрываются», - заключила она.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что жительница Алматы отменила запланированную поездку на о. Хайнань из-за рекомендаций властей воздержаться от поездок в Китай и страны Ближнего Востока. В результате женщина понесла значительные финансовые потери.

Напомним, в Синьцзяне и на Хайнане введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса. Число заболевших пневмоний, вызываемой новым типом коронавируса в Китае, по последним данным, достигло 1326 человек, летальный исход зафиксирован в 41 случае.