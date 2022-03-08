РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:10, 07 Март 2022 | GMT +6

    Формулой своего успеха поделились с юными акмолинцами олимпийские чемпионы

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Шанс пообщаться с легендами бокса выпал юным спортсменам села Красный Яр города Кокшетау. Поделиться своей формулой успеха, а также ответить на вопросы ребят сюда прибыли чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине Бахыт Сарсекбаев, первый чемпион мира по боксу среди мужчин из Акмолинской области Темиртас Жусупов и мастер спорта международного класса по боксу, Заслуженный тренер РК по рукопашному бою Мереке Жусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, на встрече присутствовали также тренеры и ветераны спорта.

    «Большинство олимпийских чемпионов – 80% - из маленьких городов и сел. Все думают, что только в больших городах можно достичь высот и стать олимпийскими чемпионами. Это большая ошибка. Сегодня мы внушаем детям уверенность в себе, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни», - поделился Бахыт Сарсекбаев.

    На встрече гости рассказали, с чего начинался их спортивный путь и дали советы, как правильно тренироваться, питаться, распределять время. А ребята смогли задать все интересующие вопросы. Также у них была возможность своими глазами увидеть пояс чемпиона мира и взять автограф у легендарных спортсменов.

    «После небольшой экскурсии по красноярскому залу бокса чемпионы провели разминку в парах, а затем разобрали несколько ударных комбинаций», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

    Как отметил исполнительный директор Акмолинской федерации бокса Юрий Дергунов, такие встречи нужны. Ребятишки должны видеть, знать, на кого-то равняться, к чему-то стремиться. Ведь одно дело – видеть победителей по телевизору, и совершенно другое – пообщаться с ними в реальности.

    «Уверен, что для наших юных боксеров такое общение бесценно. Когда перед глазами у молодых ребят хороший пример – это мотивирует лучше, чем тысячи слов о пользе спорта и активного образа жизни», - резюмировал Ю. Дергунов.


    Теги:
    Спорт Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:24
    «Канело» в третий раз защитил звание абсолютного чемпиона мира
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!