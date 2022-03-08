Формулой своего успеха поделились с юными акмолинцами олимпийские чемпионы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Шанс пообщаться с легендами бокса выпал юным спортсменам села Красный Яр города Кокшетау. Поделиться своей формулой успеха, а также ответить на вопросы ребят сюда прибыли чемпион Олимпийских игр 2008 года в Пекине Бахыт Сарсекбаев, первый чемпион мира по боксу среди мужчин из Акмолинской области Темиртас Жусупов и мастер спорта международного класса по боксу, Заслуженный тренер РК по рукопашному бою Мереке Жусупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, на встрече присутствовали также тренеры и ветераны спорта.

«Большинство олимпийских чемпионов – 80% - из маленьких городов и сел. Все думают, что только в больших городах можно достичь высот и стать олимпийскими чемпионами. Это большая ошибка. Сегодня мы внушаем детям уверенность в себе, чтобы они занимались спортом, вели здоровый образ жизни», - поделился Бахыт Сарсекбаев.

На встрече гости рассказали, с чего начинался их спортивный путь и дали советы, как правильно тренироваться, питаться, распределять время. А ребята смогли задать все интересующие вопросы. Также у них была возможность своими глазами увидеть пояс чемпиона мира и взять автограф у легендарных спортсменов.

«После небольшой экскурсии по красноярскому залу бокса чемпионы провели разминку в парах, а затем разобрали несколько ударных комбинаций», - поделилась пресс-секретарь управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Как отметил исполнительный директор Акмолинской федерации бокса Юрий Дергунов, такие встречи нужны. Ребятишки должны видеть, знать, на кого-то равняться, к чему-то стремиться. Ведь одно дело – видеть победителей по телевизору, и совершенно другое – пообщаться с ними в реальности.

«Уверен, что для наших юных боксеров такое общение бесценно. Когда перед глазами у молодых ребят хороший пример – это мотивирует лучше, чем тысячи слов о пользе спорта и активного образа жизни», - резюмировал Ю. Дергунов.