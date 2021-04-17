Формула-1: в Азербайджане упрощают визовый режим на период гонок

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в АР в связи с проведением Гран-при Азербайджана «Формула-1» в июне текущего года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, прибывающие для участия в «Формуле -1» иностранцы, могут получить визу в международных аэропортах страны с 1 мая по 15 июня 2021 года. При этом им надо представить один из следующих документов:

- Аккредитационную карту организаторов гонок - компании Formula One Management Limited и Международной автомобильной федерации;

- Аккредитационную карту, выданную Операционной компанией «Baku City Circuit» («Бакинское городское кольцо»).

В связи с этим МИД Азербайджана поручено проинформировать соответствующие органы, международных организаторов соревнований, об упрощении визовых процедур и обеспечить размещение этой информации на интернет-ресурсах министерства, а также зарубежных представительствах Азербайджана.

Как сообщили организаторы, Гран-при Азербайджана гонок «Формулы-1» в 2021 году пройдет по новым условиям - без зрителей и с ограниченным количеством журналистов. Гонка пройдет 6 июня по городским улицам Баку.

Ранее сообщалось, что Гран-при Азербайджана в 2020 году не состоялось из-за пандемии коронавируса COVID-19, однако в текущем году, согласно контракту, в случае отказа проводить мероприятие азербайджанская сторона подвергнется серьезным финансовым санкциям.

Напомним, что этот сезон чемпионата мира «Формулы-1» включает в себя рекордное количество этапов – 23, а также может подарить миру автогонок первого восьмикратного чемпиона мира «королевских гонок».