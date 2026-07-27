«Формула-1» перенесла Гран-при Бахрейна в Малайзию

Малайзия примет Гран-при Бахрейна 2–4 октября после того, как «Формула-1» отменила апрельские этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform.

Гонка пройдет на международном автодроме Сепанг, а Малайзии, которая не принимал этапы «Формулы-1» с 2017 года.

На официальном сайте «Формулы-1» отмечается, что трасса «Сепанг» считается одной из самых знаковых и сложных в календаре чемпионата. Благодаря зрелищным гонкам и переменчивой погоде она станет оптимальным местом для проведения перенесенного этапа.

— Это фантастическая новость для наших болельщиков. Они смогут и дальше наслаждаться насыщенным и захватывающим календарем «Формулы-1», а также увидеть возвращение спорта на великолепную трассу. Малайзия — невероятная страна, а Сепанг занимает особое место в истории «Формулы-1», — заявил Стефано Доменикали, президент и генеральный директор «Формулы-1».

В последний раз Мазайзия проводилась в 2017 году, а теперь проходит этапы MotoGP, состоится между Гран-при Азербайджана 26 сентября и Сингапура 11 октября.

Существует несколько прецедентов, когда одна страна проводила гонку под названием другой: на немецком Нюрбургринге проходил Гран-при Люксембурга, Гран-при Сан-Марино много лет проводился в Имоле, а Гран-при Швейцарии — во Франции.

Напомним, в марте «Формула-1» отменила апрельские этапы Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии на фоне напряженной обстановки на Ближнем Востоке.