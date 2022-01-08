Формируется новый Общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел
В этой связи, объявляется конкурс об избрании членов рабочей группы МВД от гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан. Определен количественный состав рабочей группы – 9 членов, в том числе от некоммерческих организаций и граждан – 6 человек и от МВД – 3 человека.
Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета (п.9 Типового положения об Общественном совете утвержденным приказом МИОР от 26 февраля 2021 года № 69).
Одновременно с этим, проводится работа по формированию списка наблюдателей.
Предложения по кандидатурам в рабочую группу и в состав наблюдателей необходимо в 5-дневный срок после опубликования объявления направлять по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1, Министерство внутренних дел Республики Казахстан или на электронный адрес [email protected] (контактные телефоны 8 7172 72 26 69, 8 7172 72 20 25).
Образцы заявлений размещены на официальном сайте МВД в разделе «Деятельность / Общественный совет».