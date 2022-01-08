Формируется новый Общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» при Министерстве внутренних дел создается рабочая группа по формированию нового состава Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В этой связи, объявляется конкурс об избрании членов рабочей группы МВД от гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан. Определен количественный состав рабочей группы – 9 членов, в том числе от некоммерческих организаций и граждан – 6 человек и от МВД – 3 человека.

Член рабочей группы по формированию Общественного совета не допускается к конкурсу для избрания в члены Общественного совета (п.9 Типового положения об Общественном совете утвержденным приказом МИОР от 26 февраля 2021 года № 69).

Одновременно с этим, проводится работа по формированию списка наблюдателей.

Предложения по кандидатурам в рабочую группу и в состав наблюдателей необходимо в 5-дневный срок после опубликования объявления направлять по адресу: индекс 010000, город Нур-Султан, проспект Тәуелсіздік, 1, Министерство внутренних дел Республики Казахстан или на электронный адрес [email protected] (контактные телефоны 8 7172 72 26 69, 8 7172 72 20 25).

Образцы заявлений размещены на официальном сайте МВД в разделе «Деятельность / Общественный совет».



