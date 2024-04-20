Формировать нацстатистику с максимальным исключением человеческого фактора намерены в РК

В настоящее время государственными органами накоплены огромные массивы данных, и ими нужно правильно управлять. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жамбакин, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Выстраивание эффективного процесса по управлению данными ведет к дебюрократизации как для государства, так и для граждан и бизнеса. Отход от традиционных способов формирования отчетности в сторону обновления данных в режиме реального времени, исключение человеческого фактора, реинжиниринг сбора данных в целях их формирования в цифровом формате позволит вывести государственное управление на принципиально новый уровень, - сказал Аскар Жамбакин, выступая на заседании Общественной палаты, созданной при Мажилисе Парламента, по обсуждению законопроекта по вопросам государственной статистики и управления данными.

Спикер добавил, что с учетом того, что низкое качество данных снижает эффект от цифровизации, важно на системной основе совершенствовать подходы по управлению данными.

Таким образом, политика цифровизации будет формироваться через призму сбора необходимых данных.

- Полагаем, что синергия политик по управлению данными и цифровой трансформации дадут мультипликативный эффект. Одной из новел законопроекта является закрепление на нормативном уровне национальных регистров. Национальные регистры – это эталонные источники данных по отраслям (сферам), определяемые в рамках архитектуры «электронного правительства». Формирование перечня национальных регистров имеет важное значение. В настоящее время на уровне государственных органов ведем большую работу по структурированию данных, описанию. Сейчас выделили домены и по каждому домену совместно с государственными органами ведется описание ключевых данных, - добавил Аскар Жамбакин.

По его словам, это позволит исключить отчеты, запросы разных данных и государственным органам станет понятно какие именно данные, кем и с какой периодичностью могут собираться.В идеале, данные должны быть от датчиков и устройств