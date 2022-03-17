Формирование новых областей способно положительно отразиться на региональном развитии – Жанна Каримова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Введение новых административно-территориальных единиц – шаг в сторону преодоления негативных последствий диспропорций регионального развития, поделилась руководитель отдела социологических исследований КИСИ при Президенте РК Жанна Керимова, рассказывая о сегодняшнем Послании Главы государства народу Казахстана, передает МИА «Казинформ».

На совместном заседании Палат Парламента Президент РК К.К. Токаев заявил о новых административно-территориальных образованиях. Так, часть территории нынешней Восточно-Казахстанской области будет отнесена к Абайской области с центром в городе Семее. На территории нынешней Карагандинской области появится Улытауская область с центром в городе Жезказгане. Алматинская область будет разделена на две самостоятельные административно-территориальные единицы – Жетысускую область с центром в Талдыкоргане и Алматинскую область, центром которой будет город Капшагай. При поддержке общественности Президент страны выразил свое согласие с переименованием города Капшагай в честь Д.А. Кунаева, заслуги которого вызывают большое уважение казахстанцев.

Наряду с историческим и в некоторой степени сакральным смыслом подобных преобразований, формирование новых областей способно положительно отразиться на региональном развитии.

Как известно, на территории современного Улытауского района Карагандинской области расположено два моногорода – Жезказган и Сатпаев. В городе Жезказгане, которому предстоит стать областным центром, на протяжении 2015-2020 годов отмечалось снижение естественного прироста населения, увеличение показателей миграционной убыли. Кроме того, за период с 2016 по 2018 годы отмечалось существенное снижение количества браков при одномоментном повышении числа разводов. В среднем порядка 50 % браков в моногородах страны заканчиваются разводов. И социально-экономический фактор разводимости здесь исключать нельзя. Преобразование города в областной центр способно положительным образом сказаться на социально-экономическом развитии города Жезказгана, улучшении качества жизни его жителей. Импульс к развитию должен получить и город Сатпаев.

Следует также отметить, что Карагандинская область является самым крупным по территории регионом страны. Большие расстояния между населенными пунктами, безусловно, затрудняют управление регионом.

Перераспределение в рамках нынешней Алматинской области позволит сбалансировать территории с точки зрения численности и плотности населения. Это должно положительно отразиться на уровне обеспеченности жителей регионов основными благами в сфере образования, здравоохранения и культуры. Сегодня диспропорции в этих сферах остаются существенными. Так, в разрезе регионов показатели охвата детей от одного до трех лет детскими садами варьируются от 13,9% в г. Алматы до 68,0% в Туркестанской области. По численности врачей всех специальностей на 10 тыс населения разница между максимальным и минимальным значением в разрезе регионов составляет 3,3 раза, по числу больничных коек – два раза. Разница в количестве больниц на одну тыс человек доходит до 2,9 раз, театров – до девяти раз.