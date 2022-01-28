Формирование новой политической культуры обсудили в экспертном клубе «SARAP»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При поддержке МИОР РК на площадке Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» состоялось заседание экспертного клуба «SARAP», посвященное обсуждению формирования новой казахстанской политической культуры и анализу современных проблемных вопросов в обществе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Выступая в январе на заседании Мажилиса Парламента РК, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан продолжит курс политической модернизации.

«Мы формируем новую политическую культуру. Различные взгляды, но единая нация. Только путем уважения мнения других и через открытый диалог наша страна, безусловно, будет двигаться вперед», - отметил позже Президент РК.

Нынешнее заседание экспертного клуба «SARAP» прошло под эгидой темы «Жаңа саяси мәдениет, біртұтас ұлт». В своем приветственном слове Председатель Правления КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев поделился своим мнением о феномене казахстанской политической культуры и ее потенциале к трансформации с точки зрения традиций и модернизации.

«Призыв Главы государства к формированию новой политической культуры имеет все основания с учетом того, что в казахстанском обществе исторически заложен высокий диалоговый потенциал», - подчеркнул Асылбек Есенбаев.

Председатель Правления КИОР отметил, что компромиссная ментальность присуща казахской нации и в том числе политической культуре. Одной из основных традиционных установок у казахов выступает стремление к диалогу, а не конфронтации. Степная демократия позволяла любому вольному казаху быть услышанным верховной властью в лице хана, тем самым влиять на процесс принятия политических решений. Во-вторых, консервативность, выражающаяся в ментальном желании сохранить институты, основанные на политическом опыте, чтобы тем самым стабилизировать политический процесс, добавил Асылбек Есенбаев.

В свою очередь, политический обозреватель Газиз Абишев высказал мнение, что в новую политическую культуру Казахстана должна быть вплетена полная свобода слова и обсуждений, но в рамках ответственности.

«Безответственная политика должна осуждаться, но не политическим режимом в защиту своих личных интересов, а в целом, обществом, которое должно научиться находить идеологических экстремистов и само их «сживать». Вместе с тем, важно понимать, что любое альтернативно критикующее мнение – это не оскорбление и не вызов государству, политике или правящему классу, а помощь ему в выборе более правильного и более рационального решения. Каждый должен высказываться в рамках общественного диалога», - сказал он.

В ходе встречи эксперты «SARAP» также обсудили состояние молодежной политики в Казахстане. Так, молодые граждане должны быть максимально вовлечены и влиять на процесс принятия решений. К сожалению, сегодня в молодежной среде обострилось социальное неравенство, и зачастую молодежные организации сами оторваны от своей аудитории, считают эксперты.

«Январские события показали, что в молодежной среде есть системные проблемы, которые надо переосмыслить. В новой политической модели очень важно пересмотреть подходы работы с молодежью, как со стороны госорганов, так и НПО. В регионах молодежь хоть и вовлекается в общественные процессы, но не ощущает своей причастности к изменению ситуации», - подчеркнул председатель республиканской молодежной организации «Жарасым» Тимур Джумурбаев.

Анализируя трагические события в Алматы, медиа эксперт Сырым Иткулов отметил, что в молодежной политике приоритет необходимо отдавать просвещению молодежи категории NEET.

«Сформировалась молодая, маргинальная часть населения, неудовлетворенная своими жизненными условиями, с обидой на то, что не может жить как городские жители и нет возможности зарабатывать. А отчаянный человек может пойти на все, что угодно, потому что уже хуже не будет, нечего терять. Этим воспользовались деструктивные группы. Поэтому очень важно заниматься профориентацией неустроенной молодежи», - отметил он.

Руководитель научно-исследовательского центра «Молодежь» Аян Сакошев привел статистику охвата мерами господдержки в прошлом году. Так, поддержку от государства получили всего лишь два процента молодых казахстанцев.

«Нужно понимать, что в данных программах участвовала активная молодежь. Для тех, кто имеет низкие навыки, этот процесс оказался сложнее. И соответственно они оказались за бортом этой поддержки. Плюс еще повлияла пандемия. Нужны реальные площадки, где молодые люди могли бы доносить свои идеи и участвовать в процессе принятия решений. Главное, чтобы это были действенные площадки», - подчеркнул Аян Сакошев.

В ходе заседания клуба «SARAP» эксперты также отметили необходимость проведения актуальных замеров политических настроений граждан, как январские события повлияли на политическую активность казахстанцев и др.