Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование
Формат родительских собраний изменят в казахстанских школах
17 Августа 2022 16:05

Формат родительских собраний изменят в казахстанских школах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учителя на родительских собраниях будут делиться информацией не только об успеваемости учеников, но и об их интересах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С этого учебного года мы меняем формат проведения родительских собраний в школе. Для родителей было бы ценно, если бы учитель рассказывал о том, какой предмет нравится каждому ребенку и с какими проблемами он сталкивается при его изучении. Такой диалог намного эффективнее, чем просто озвучивать оценки», - сказал министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, выступая на республиканской августовской конференции.

По его словам, обновленный формат поможет приблизить родителей к школе. По результатам исследования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина, 60% родителей не придают значения тому, что изучают их дети в школе.

Помимо этого, как сообщил А.Аймагамбетов, планируется активно вовлекать родителей и в иные субботне-воскресные мероприятия.

«Уважение родителей к учителям очень важно. Разговоры об учителе дома могут повлиять на отношения ребенка к нему. И хорошие отношения между учеником и учителем зависят не только от знаний и профессионализма учителя, но и от уважения родителей», - добавил министр.


Новости по теме
Два мальчика спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области
Новый учебный год – новые правила для школьников и их родителей
Школы ВКО готовы к началу учебного года
Читайте также
Каких педагогов освободят от квалификационного тестирования в РК
Школу на 300 мест открыли в Жетысуской области
Школы ВКО готовы к началу учебного года
Единый стандарт качества обучения и проживания студентов разработает Алматы
Гани Бейсембаев назначен вице-министром просвещения РК
Ярмарка школьных товаров продлится в столице до 28 августа
Перейдут на пятидневку 3,4 млн казахстанских школьников
Как пройдут торжественные линейки в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
2 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
3 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
4 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
5 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив