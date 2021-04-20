Формат поступления в магистратуру не меняется - Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве образования и науки РК сообщили, что срок приема заявлений в магистратуру стартует 1 июня и продолжится до 15 июля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году формат поступления в магистратуру не меняется. При этом будет обеспечена процедура проведения онлайн-апелляции в случае несогласия с результатами тестирования. В течение 30 минут после завершения тестирования поступающий сможет сразу подать заявление апелляцию. В настоящее время поступающие в магистратуру могут пройти пробное тестирование на сайте Национального центра тестирования. Пробные тесты уже готовы и размещены на сайте Национального центра тестирования», - проинформировал вице-министр образования и науки Мирас Дауленов в ходе аппаратного совещания ведомства.

Он отметил, что документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов на обучение в магистратуре будут приниматься через информационную систему Национального центра тестирования.

«Сроки обозначены. С 1 июня по 15 июля сроки приема заявлений. Зачисление в магистратуру - до 28 августа текущего года», - добавил М. Дауленов.