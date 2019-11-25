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вчера 13:15
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Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии может институализироваться и обзавестись рабочими органами. Таким мнением поделился узбекистанский политолог, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, эксперт не исключает, что подобные решения в недалеком будущем будут инициированы.
«Я думаю, что для неформальных встреч все равно нужна определенная институциализация, то есть создание постоянных рабочих групп, которые обслуживали подобные мероприятия. Также можно ставить вопрос о создании постоянного секретариата. Данное вполне осуществимо и, возможно, будет озвучено уже в ближайшей перспективе», - отметил Б. Эргашев.
По словам эксперта, Консультативные встречи необходимы для всех пяти стран региона.
«Наличие подобной площадки - Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - дает возможность каждой стране региона выдвигать свои инициативы и формировать общерегиональную повестку», - резюмировал он.
Напомним, что первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане. Вторая встреча запланирована 29 ноября этого года в Ташкенте.
Фото: www.ca-portal.ru
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