Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии может институализироваться и обзавестись рабочими органами. Таким мнением поделился узбекистанский политолог, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, эксперт не исключает, что подобные решения в недалеком будущем будут инициированы.

«Я думаю, что для неформальных встреч все равно нужна определенная институциализация, то есть создание постоянных рабочих групп, которые обслуживали подобные мероприятия. Также можно ставить вопрос о создании постоянного секретариата. Данное вполне осуществимо и, возможно, будет озвучено уже в ближайшей перспективе», - отметил Б. Эргашев.

По словам эксперта, Консультативные встречи необходимы для всех пяти стран региона.

«Наличие подобной площадки - Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - дает возможность каждой стране региона выдвигать свои инициативы и формировать общерегиональную повестку», - резюмировал он.

Напомним, что первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане. Вторая встреча запланирована 29 ноября этого года в Ташкенте.

Фото: www.ca-portal.ru