+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.21 EUR 425.26
RUB 6.05 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт

25 Ноября 2019 18:35
Поделиться:
Формат Консультативной встречи глав государств ЦА даст новый импульс сотрудничеству всего региона - эксперт

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Формат Консультативной встречи глав государств Центральной Азии может институализироваться и обзавестись рабочими органами. Таким мнением поделился узбекистанский политолог, директор Центра исследовательских инициатив «Ma’no» Бахтиер Эргашев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Консультативная встреча глав стран Центральной Азии состоится в Ташкенте
Вопросы превентивной дипломатии в Центральной Азии обсудили в МИД РК

В частности, эксперт не исключает, что подобные решения в недалеком будущем будут инициированы.

«Я думаю, что для неформальных встреч все равно нужна определенная институциализация, то есть создание постоянных рабочих групп, которые обслуживали подобные мероприятия. Также можно ставить вопрос о создании постоянного секретариата. Данное вполне осуществимо и, возможно, будет озвучено уже в ближайшей перспективе», - отметил Б. Эргашев.

По словам эксперта, Консультативные встречи необходимы для всех пяти стран региона.

«Наличие подобной площадки - Консультативной встречи глав государств Центральной Азии - дает возможность каждой стране региона выдвигать свои инициативы и формировать общерегиональную повестку», - резюмировал он.

Напомним, что первая Консультативная встреча глав государств Центральной Азии прошла в Нур-Султане. Вторая встреча запланирована 29 ноября этого года в Ташкенте.

Фото: www.ca-portal.ru

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Центральная Азия,
Поделиться:

Автор:

Мирас Куандыков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив