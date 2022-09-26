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    15:00, 26 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Формально отнеслись к обращениям горожан в отделах акимата Петропавловска

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Петропавловска руководитель службы управления персоналом Азат Омаров заявил о формальной работе с обращениями граждан в некоторых госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам А. Омарова, на двух встречах с акимом города поступило 172 вопроса, из которых 46 взяли на контроль.

    «Однако имеются факты неисполнения пунктов плана мероприятия. Несмотря на постоянные напоминания о предоставлении качественной, обстоятельной и достоверной информации, отделы дают отписки. Так, отделы ЖКХ и жилищной инспекции в своих ответах рапортуют об исполнении наказов и предоставлении разъяснений заявителям. При проведении проверок и встречах с заявителями выясняется, что никто из ответственных специалистов отделов не встречался и разъяснений не давал», - пояснил А. Омаров.

    Такая же ситуация и с вопросами, которые задавали акиму города Руслану Анбаеву на встрече с председателями ОСИ в августе. На два указанных отдела пришлись 95 вопросов. Только после контрольных мероприятий сотрудники госоргана встретились с заявителями.

    «По обращениям граждан – все отделы должны взять на контроль эту работу. С большим опозданием даете ответы, сроки обращений выходят. По оказанию госуслуг все сроки установлены. Ответы нужно давать своевременно», - сказал заместитель акима города Аскар Хабибулин.


    Теги:
    Акимат Общество Северо-Казахстанская область Другие государственные органы
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