Формально отнеслись к обращениям горожан в отделах акимата Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На аппаратном совещании в акимате Петропавловска руководитель службы управления персоналом Азат Омаров заявил о формальной работе с обращениями граждан в некоторых госорганах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам А. Омарова, на двух встречах с акимом города поступило 172 вопроса, из которых 46 взяли на контроль.

«Однако имеются факты неисполнения пунктов плана мероприятия. Несмотря на постоянные напоминания о предоставлении качественной, обстоятельной и достоверной информации, отделы дают отписки. Так, отделы ЖКХ и жилищной инспекции в своих ответах рапортуют об исполнении наказов и предоставлении разъяснений заявителям. При проведении проверок и встречах с заявителями выясняется, что никто из ответственных специалистов отделов не встречался и разъяснений не давал», - пояснил А. Омаров.

Такая же ситуация и с вопросами, которые задавали акиму города Руслану Анбаеву на встрече с председателями ОСИ в августе. На два указанных отдела пришлись 95 вопросов. Только после контрольных мероприятий сотрудники госоргана встретились с заявителями.

«По обращениям граждан – все отделы должны взять на контроль эту работу. С большим опозданием даете ответы, сроки обращений выходят. По оказанию госуслуг все сроки установлены. Ответы нужно давать своевременно», - сказал заместитель акима города Аскар Хабибулин.