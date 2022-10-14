14 Октября 2022, 20:28

Формальдегид и ксилол обнаружили в игрушках в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты департамента санитарно-эпидемиологического контроля обнаружили в игрушках превышение предельно допустимой концентрации формальдегида, ксилола и других веществ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В прямом эфире на странице ведомства в социальной сети заместитель руководителя департамента Татьяна Горлова сообщила, что из 129 отобранных проб игрушек 76 не соответствовали требованиям технических регламентов.

«Это высокий показатель. Все 76 проб не соответствовали маркировке. Самое неприятное для нас, что восемь игрушек - это 10,5% - не соответствовали требованиям по физико-химическим показателям и являлись небезопасными для детей. Выявили формальдегид, метиловый спирт, фенол, гептан, ксилол и другие», - проинформировала Т.Горлова.

Она показала в эфире игрушки, в которых нашли опасные вещества. Одна из них - игровой набор для рыбалки производства Китая, в котором превышено содержание ксилола. Танк-трансформер содержит большое количество гептана. В игрушке-антистрессе содержится фенол в количестве 1,08 при норме 0,05 мг/куб.м.

«Убедительно прошу не покупать ярко окрашенные игрушки. Как правило, они содержат химические элементы, которые не соответствуют регламентам. У всех реализаторов игрушек должны быть декларации о соответствии качества. На продукции - маркировка с датами и сведениями о производителе», - добавила Т.Горлова.