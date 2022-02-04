Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международной Олимпийский комитет представил список самых стильных форм национальных команд на Зимних играх 2022 года в Пекине. В числе отмеченных – олимпийская экипировка казахстанских атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«Казахстан сдал тест на моду» – так гласит заголовок МОК. «Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу», – отмечают в Международном Олимпийском комитете.

В своем обзоре МОК также процитировал Forbes, назвавший экипировку казахстанских спортсменов «модной дипломатией в лучшем виде». Ранее американское издание включило олимпийскую форму Казахстана в рейтинг самых стильных на Играх в Пекине. В прошлом году признание получила форма казахстанских участников Летних Олимпийских игр в Токио.

Наряду с Казахстаном Международный Олимпийский комитет и Forbes выделили образы олимпийцев из США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии.

Напомним, что уже сегодня состоится официальное открытие Зимних Игр 2022 года. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе.

Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.

Казахстанские каналы покажут трансляцию церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.







