Форма сборной Казахстана вошла в число самых стильных на Олимпиаде-2022
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международной Олимпийский комитет представил список самых стильных форм национальных команд на Зимних играх 2022 года в Пекине. В числе отмеченных – олимпийская экипировка казахстанских атлетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
«Казахстан сдал тест на моду» – так гласит заголовок МОК. «Синий и белый цвета коллекции олицетворяют лед и снег, а черный символизирует удачу», – отмечают в Международном Олимпийском комитете.
В своем обзоре МОК также процитировал Forbes, назвавший экипировку казахстанских спортсменов «модной дипломатией в лучшем виде». Ранее американское издание включило олимпийскую форму Казахстана в рейтинг самых стильных на Играх в Пекине. В прошлом году признание получила форма казахстанских участников Летних Олимпийских игр в Токио.
Наряду с Казахстаном Международный Олимпийский комитет и Forbes выделили образы олимпийцев из США, Канады, России, Китая, Швеции и Германии.
Напомним, что уже сегодня состоится официальное открытие Зимних Игр 2022 года. Торжественная церемония пройдет на Пекинском национальном стадионе.
Знаменосцами сборной Казахстана станут Абзал Ажгалиев и Екатерина Айдова, которые предстанут на параде открытия в специальных костюмах.
Казахстанские каналы покажут трансляцию церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине.
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