Форма с национальным дизайном появилась у сборной Казахстана по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОМР - Казахстанская федерация футбола (КФФ)и компания «Errea Sport» представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КФФ.

В прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту «100 OEKO-TEX», который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

«Игровая форма представлена в трех комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана – Creeon в сотрудничестве со специалистами «Errea Sport». При разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа», - отметили в КФФ.

Свои первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии».