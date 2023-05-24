Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Форма с национальным дизайном появилась у сборной Казахстана по футболу

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Мая 2023, 19:14
Форма с национальным дизайном появилась у сборной Казахстана по футболу Фото: kff.kz

АСТАНА. КАЗИНФОМР - Казахстанская федерация футбола (КФФ)и компания «Errea Sport» представляют новые комплекты игровой формы национальной сборной, произведенные при содействии УЕФА в рамках программы поддержки по экипировке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт КФФ.

В прошлом году КФФ и УЕФА заключили соглашение по созданию и обеспечению новой футбольной экипировки для сборных команд. Соглашение предусматривает возможность создания индивидуального дизайна экипировки, представляющего национальную идентичность.

Вся экипировка сертифицирована по стандарту «100 OEKO-TEX», который устанавливает чрезвычайно строгие ограничения на вещества, вредные для здоровья.

«Игровая форма представлена в трех комплектах – домашняя (желтая), гостевая (синяя) и резервная (черная). Дизайн экипировки разработан совместно с одним из крупных спортивных дизайнерских компаний Казахстана – Creeon в сотрудничестве со специалистами «Errea Sport». При разработке были учтены мнения наших болельщиков, которые проголосовали за изображение национальной символики и идентичности казахского народа», - отметили в КФФ.

Свои первые матчи в новой футбольной экипировке сборная Казахстана проведет в июне 2023 года против Сан-Марино и Северной Ирландии».


Спорт   Общество   Футбол  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Среднюю заработную плату посчитали в СКО
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Нового акима района Алихана Бокейхана назначили в Караганде
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Кызылординская школьница придумала новую математическую таблицу
Казахский драмтеатр построят в Актобе
Казахский драмтеатр построят в Актобе
Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований
Минздрав РК опроверг информацию о повышении цен на лекарства из-за новых требований
Второе за час землетрясение произошло в Китае
Второе за час землетрясение произошло в Китае
Гигантскую копию Луны построят в Дубае
Гигантскую копию Луны построят в Дубае
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
В Актобе почтили память первого председателя Мажилиса РК
Землетрясение произошло в 455 км от Алматы
Землетрясение произошло в 455 км от Алматы