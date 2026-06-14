Ford отзывает более 255 тысяч автомобилей Focus из-за риска остановки двигателя

Американский автопроизводитель Ford объявил об отзыве 255 404 автомобилей Focus 2012–2018 модельных годов, передает Kazinform со ссылкой на AP.

Причиной стала неисправность, которая может привести к внезапной остановке двигателя во время движения и увеличить риск дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщили в компании, проблема связана с клапаном продувки адсорбера. Его возможный выход из строя способен вызвать остановку двигателя на ходу.

Под отзыв попали автомобили, которые ранее уже проходили ремонт по другой сервисной кампании, связанной с этой же неисправностью. В Ford уточнили, что прежние меры оказались недостаточными для полного устранения риска.

Для решения проблемы дилерские центры бесплатно обновят программное обеспечение трансмиссии.

Рассылка уведомлений владельцам автомобилей начнется 6 июля. После этой даты владельцы смогут проверить, относится ли их транспортное средство к отзывной кампании, по идентификационному номеру VIN на сайте Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA).

В компании также сообщили, что владельцы автомобилей могут обратиться в службу поддержки Ford для получения дополнительной информации.

Ранее сообщалось, что Ford отзывает около 1,7 млн автомобилей из-за проблем с камерой заднего вида.