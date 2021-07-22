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Forbes назвал казахстанскую униформу одной из лучших на олимпиаде в Токио

22 Июля 2021 16:35
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Forbes назвал казахстанскую униформу одной из лучших на олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Престижный журнал Forbes опубликовал список из ТОП-8 примечательных примеров дизайна Олимпийской формы. В числе лучших униформ обозреватель журнала Стефан Рабимов указал и казахстанскую форму, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В числе лучших униформ помимо формы атлетов #teamKZ также названы комплекты сборных команд США, Либерии, команды атлетов из России, Чехии, Китая, Южной Африки и Японии.

Описывая форму нашей команды, автор отметил удачное сочетание цветов и самое главное - командную работу над проектом. Ведь в создании униформы принимали участие и спортсмены команды.

«Тридцать пять членов команды Казахстана принимали непосредственное участие в создании своей формы. Дизайнер Салтанат Баймухамедова сотрудничала с командой в выборе тканей, цветов и декоративных элементов, чтобы спортсмены чувствовали поддержку и вдохновение на своем олимпийском пути. Фирменная бирюзово-голубая цветовая палитра напоминает бескрайнее небо над казахскими степями. Такая презентация с учетом стиля закрепляет статус столицы моды за Астаной и Алматы, двумя крупнейшими городами страны, между которыми идет ожесточенное культурное соперничество. Когда олимпийский дух культивируется правильно, выигрывают все!», - говорится в сообщении автора колонки.

Отметим, что в презентации униформы, а также в официальной фотосессии для униформы приняли участие казахстанские атлеты-олимпийцы.


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#Спорт   #Олимпиада  
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