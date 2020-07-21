Forbes: Илон Маск «ворвался» в пятерку богатейших людей планеты

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск прямо-таки ворвался в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт журнала.

По данным журнала, Маск, состояние которого на данный момент превышает 74 миллиарда, впервые поднялся в рейтинге миллиардеров так высоко, обогнав Уоррена Баффета и Стив Балмера.

Стоит отметить, что еще в середине марта 49-летний Маск занимал в списке миллиардеров Forbes 31-е место в списке. Его собственный капитал на тот момент составлял чуть менее 25 миллиардов долларов. С тех пор его состояние увеличилось почти втрое, достигнув 74,2 миллиардов долларов и все благодаря Tesla.

Forbes отмечает, что на торгах в понедельник акции Tesla подорожали еще на 9,5% до 1 643,00 долл. США, увеличившись на 60% всего за три недели с 29 июня и почти на 300% только в 2020 году.

Tesla теперь не только самая ценная автомобильная компания в мире, с рыночной капитализацией в 304,5 миллиарда долларов, но и стоит больше, чем Ford, Ferrari, General Motors и BMW вместе взятые.

Впервые Маск дебютировал в списке 400 самых богатых американцев Forbes в 2012 году, заняв 190-е место с чистой прибылью в 2,4 миллиарда долларов. 1 января этого года он был 37-м самым богатым человеком на планете. Тем не менее, внезапный и впечатляющий рост Tesla привел его к вершине самых богатых людей в мире.

Сам Маск в переписке с журналом Forbes в начале месяца заявил, что его не волнуют цифры и собственный капитал. «Цифры растут и падают, что на самом деле важно, так это делать отличные продукты, которые любят люди», - написал он.

В рейтинге богатейших людей планеты Маска пока еще опережают глава корпорации Amazon Джефф Безос, глава французской группы компаний LVMH Бернар Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.