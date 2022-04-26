Фонтаны запустят 1 мая в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонтаны занимают особое место в досуге жителей столицы в жаркие дни. В городе ведется подготовка к их подключению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

В этом году фонтаны в столице запустят 1 мая. Районные акиматы проводят расконсервацию, а также ремонтно-восстановительные работы фонтанных комплексов.

На балансе аппарата акима района Байқоңыр имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - три единицы и по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль») – одна единица. В текущем году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

В Сарыаркинском же районе не все фонтаны находятся в ведении акимата. Из 10 имеющихся объектов один состоит на балансе управления охраны окружающей среды и природопользования Нур-Султана. При этом этот каскад фонтанов передадут на баланс акимата уже в этом году.

В районе расположены следующие фонтаны: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по ул.Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Моладгуловой».

В районе Алматы также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 9 фонтанов и фонтанных комплексов: фонтанный комплекс «Президентский парк», фонтанный комплекс «Қазақ Елі», фонтанный комплекс «Хазрет Султан», фонтанный комплекс на площади Защитников отечества, фонтан у дворца школьников по пр. Б.Момышулы, фонтанный комплекс у Дворца Независимости», фонтан на сквере у памятника Б.Момышулы, фонтан «Ак булак» в парке «Студенческий» и комплекс фонтанов у дворца «Мира и согласия».

Тем временем абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является район Есиль. Всего в районе 27 фонтанных комплексов, в которые входят 46 фонтанов. В районном акимате отметили, что два фонтана требуют полной реконструкции - Квадратный фонтан и фонтан в Дипломатическом городке.

Список фонтанов района обширен – это комплекс 7 фонтанов на Главной площади, фонтан «Акорда», фонтан «Квадратный и Танцующий» у Дома министерств, фонтан «Музыкальный» на Водно-зеленом бульваре, фонтан «Круглый» и «Каскад» на круглой площади «КазМунайГаза» и в сквере фонтан «Кит», фонтан «Колесо и подкова» в парке «Влюбленных», фонтан в районе ТРЦ «Хан Шатыр», фонтан на водоеме Зеленого квартала, фонтан в районе Исламского культурного центра, фонтан «Столичный цирк», фонтан в районе памятника «Курмангазы», фонтан в парке «Астаналык», фонтаны в Дипломатическом городке, фонтаны в парке «Жетису», два фонтана в парке «Арай 3», фонтан на сквере по ул. Бокейхана (сквер «Енбекшилер»), комплекс фонтанов и фонтан «Водопад» в парке вдоль реки «Ишим», фонтан в парке «Линейный парк», фонтан EXPO – 2017, а также сухой фонтан в парке «25-летия», музыкальный фонтан «Тойказан» и фонтан на водоеме в Ботаническом саду.



