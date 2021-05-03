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    21:02, 02 Май 2021 | GMT +6

    Фонтаны запустили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала мая в Нур-Султане заработали фонтаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    Так, в районе Есиль расположены 25 фонтанных комплексов, состоящих из 48 фонтанов. Из них 4 являются музыкальными (бульвар Нуржол, ЕХРО-2017, Ботанический сад, парк «Жетісу»). В прошлом году на одном из таких фонтанов по бульвару Нуржол обновили репертуар произведений. Теперь там звучат песни Димаша Кудайбергена, Батырхана Шукенова, «Көзімнің қарасы» Абая и другие.

    «В 2020 году в ходе реконструкции парка вдоль набережной реки Есиль было выявлено, что находящиеся в парке три фонтана находятся в аварийном состоянии (год строительства 2005). Сейчас по просьбе жителей на месте старых фонтанов установлены 4 новых сложных инженерных сооружений, включающих в себя сам фонтан и разного рода внешнее исполнение. Данная конструкция имеет современную систему очистки воды, которая убивает бактерии, вирусы и другие примитивные организмы при помощи УФ-излучения в диапазоне коротких волн. Центральный фонтан имеет свето-динамическую подсветку из 112 светильников, а также 56 струй воды будут бить вверх на уровне 1,5 метра. Фонтан имеет функцию создания искусственного тумана высотой до 1 метра от зеркала воды посредством 56-ти форсунок, которые установлены непосредственно в чаше фонтана. В летнее время такой фонтан за счет создания искусственного тумана будет создавать приятное эстетическое воздействие, а также будет иметь приятный эффект влаги для посетителей парка», - отметили в пресс-службе Есильского района.

    Кроме того, в текущем году в коммунальную собственность города планируется передача 1 фонтанного комплекса, расположенного в парке «Линейный».

    На территории района Сарыарка запустили 11 фонтанов:

    1) Фонтан в сквере по ул. Московская;

    2) Фонтан «Древо Жизни»;

    3) Фонтан «Казахский драматический театр»;

    4) Фонтан «Вращающий шар»;

    5) Фонтан «Памятник Алии Молдагуловой»;

    6) Фонтан на пересечении пр. Абая и ул. Желтоксан;

    7) Фонтан «Театр Жастар»;

    8) Фонтан «Атырау»;

    9) Фонтан «Сирен»;

    10) Фонтан в сквере «Акжайык» по пр. Женис

    11) Фонтан «Дружба народов».

    Реконструкция проводится на фонтанах «Дружба народов» и «Казахский драматический театр».

    По району Алматы запущено 9 фонтанов:

    1. Фонтанный комплекс «Президентский парк»;

    2. Фонтанный комплекс «Казак Елi»;

    3. Фонтанный комплекс «Хазрет Султан»;

    4. Фонтанный комплекс у памятника защитника Отечества;

    5. Фонтан у дворца школьников – адрес: пр. Б.Момышулы;

    6. Фонтанный комплекс у Дворца Независимости;

    7. Фонтан в сквере у памятника Б.Момышулы;

    8. Фонтан «Ак булак»;

    9. Комплекс фонтанов у дворца «Мира и согласия».

    По району Байконыр заработали 4 фонтана. Это фонтан «Жастар» по проспекту Республики и фонтан «Булак» возле торгового дома «Есиль».


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