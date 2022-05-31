31 Мая 2022 12:40

Фонтанирующие гидрогеологические скважины ликвидируют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в Жылыойском районе Атырауской области ликвидируют 60 гидрогеологических скважин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Гидрогеологические скважины, из которых на поверхность фонтанирует вода, наносят невосполнимый ущерб природным подземным ресурсам.

«Для ликвидации 60 гидрогеологических скважин в Жылыойском районе в прошлом году из республиканского бюджета выделено 26,5 млн тенге на разработку проектно-сметной документации. В настоящее время работы завершены. В этом году в Министерство финансов РК направлена заявка о выделении из республиканского бюджета 465 млн тенге на непосредственную ликвидацию бесхозных скважин», - сообщил руководитель областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования Нурлан Жантоков.

По его словам, в условиях сильного дефицита в Жылыойском и других районах водных источников, прорабатывается и вопрос об эффективном использовании подземных запасов пресной воды.

В комплексный план социально-экономического развития Атырауской области на 2021-2025 годы включены 22 мероприятия по вопросам экологии.