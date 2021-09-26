Фонтан воды высотой в пятиэтажный дом бил в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за порыва трубы образовался фонтан горячей воды высотой в пятиэтажный дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария на теплосети произошла в субботу, в пять часов вечера. По информации городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, теплосеть по улице Мусрепова, 6 повредил большегрузный автомобиль. Прорвало трубу диаметром 100 мм. Пострадавших нет.

Для ликвидации аварии ТОО «Петропавловские Тепловые сети» пришлось отключить от подачи горячей воды шесть многоквартирных жилых домов и один социальный объект.

На устранение аварии ушло более двух часов. Подачу воды возобновили.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что водитель КАМАЗа повредил теплотрассу и скрылся. Полицейским все-таки удалось установить, что за рулем большегруза находился 30-летний житель Петропавловска. Процессуальное решение примут после того, как установят все обстоятельства происшествия.



