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Фонд Sport Qory окажет поддержку Фирузе Шариповой

20 Ноября 2021 15:47
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Фонд Sport Qory окажет поддержку Фирузе Шариповой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 декабря на вечере Matchroom Boxing в городе Ливерпуле казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) выступит против абсолютной чемпионки мира Кэти Тейлор (19-0, 6 КО) из Ирландии. На этот бой Фондом поддержки спорта будет оказана финансовая помощь нашей соотечественнице для качественной финальной подготовки и выступлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Sport Qory.

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На кону встречи чемпионские титулы ирландки в легком весе по версиям IBF, WBA, WBO и WBC.

27-летняя Фируза Шарипова является официальным претендентом на один из поясов Тейлор.


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