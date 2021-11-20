Фонд Sport Qory окажет поддержку Фирузе Шариповой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 11 декабря на вечере Matchroom Boxing в городе Ливерпуле казахстанская боксерша Фируза Шарипова (14-1, 8 КО) выступит против абсолютной чемпионки мира Кэти Тейлор (19-0, 6 КО) из Ирландии. На этот бой Фондом поддержки спорта будет оказана финансовая помощь нашей соотечественнице для качественной финальной подготовки и выступлению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Sport Qory.

На кону встречи чемпионские титулы ирландки в легком весе по версиям IBF, WBA, WBO и WBC.

27-летняя Фируза Шарипова является официальным претендентом на один из поясов Тейлор.