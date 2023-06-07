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Фонд соцмедстрахования ждет аудит в 2023 году

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Июня 2023, 12:04
Фонд соцмедстрахования ждет аудит в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова заявила о планах по проведению аудита Фонда медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высшая аудиторская палата в конце текущего года по поручению Главы государства приступает к комплексному аудиту всех 20 региональных подразделений Фонда медицинского страхования. Принимая во внимание высокую социальную значимость данного вопроса, хочу обратиться к вам с предложением направить нам перечень наиболее актуальных на ваш взгляд вопросов, которые необходимо осветить в ходе этого аудита», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, итоги мероприятия будут озвучены в июне 2024 года.

«В июне 24 года мы сможем доложить об итогах. Если Мажилис примет такое решение, то в установленном Конституцией порядке в рамках ежегодного тематического отчета», - добавила глава Высшей аудиторской палаты.


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