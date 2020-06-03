+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 34 °С
USD 402.37 EUR 449.81
RUB 5.86 CNY 56.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Фонд соцмедстрахования запустил приложение для обращений населения

3 Июня 2020 16:05
Поделиться:
Фонд соцмедстрахования запустил приложение для обращений населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложение Qoldau-24/7 Фонда социального медицинского страхования станет одним из каналов обратной связи и обеспечения системы обработки обращений граждан, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала фонда.

Данный вид обратной связи особенно востребован населением сейчас, в период нахождения в карантине, поскольку многим гражданам удобнее оставить обращение электронным способом.

«Все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг обращений и при необходимости они передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки», - отметил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Айдар Ситказинов.

Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Здравоохранение,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив