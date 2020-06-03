Фонд соцмедстрахования запустил приложение для обращений населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приложение Qoldau-24/7 Фонда социального медицинского страхования станет одним из каналов обратной связи и обеспечения системы обработки обращений граждан, передает МИА «казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного филиала фонда.

Данный вид обратной связи особенно востребован населением сейчас, в период нахождения в карантине, поскольку многим гражданам удобнее оставить обращение электронным способом.

«Все обращения граждан обрабатываются и попадают в реестр с присвоением регистрационного номера. Проводится мониторинг обращений и при необходимости они передаются для экспертной оценки и принятия решения в установленные сроки», - отметил директор столичного филиала Фонда социального медицинского страхования Айдар Ситказинов.

Мобильное приложение Qoldau-24/7 Фонда медстрахования можно скачать и установить через Play Market для смартфонов Android и в App Store для смартфонов Apple.







