Фонд соцмедстрахования ответил на частые вопросы граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Фонд социального медицинского страхования поступило более 646 тысяч обращений от граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

За 11 месяцев 2020 года по различным каналам обратной связи в Фонд социального медицинского страхования поступило свыше 646 тысяч заявок от населения, самыми активными стали жители Алматы, Нур-Султана и Шымкента.

Среди поводов для обращения: получение статуса ОСМС, отсутствие лекарственных средств, длительное ожидание консультативно-диагностических услуг, качество оказания медицинской помощи в поликлиниках и стационарах, несоблюдение сотрудниками медорганизаций врачебной этики и деонтологии, отказ в госпитализации и т.д.

Большая часть обращений или 618 тысяч имеют консультационный характер, 7314 – это жалобы, 2816 – благодарности в адрес медицинских организаций и врачей, 229 – предложения по улучшению работы.

Лидером среди каналов обратной связи Фонда соцмедстрахования стал контакт-центр 1406, который с начала года принял более 563 тысяч звонков . Наибольшая нагрузка на операторов пришлась на летний период. Причем вопросы от абонентов касались не только получения медицинской помощи в условиях эпидемиологической обстановки, были случаи, когда обратившиеся жаловались на отсутствие средств для покупки продуктов питания, проблемы в личной жизни.

Далее идет мобильное приложение Qoldau 24/7, в котором с начала года зарегистрировано свыше 72 тысяч месседжей от граждан. Через телеграмм-бот @SaqtandyryBot поступило 2489 обращений.

Пресс-служба Фонда социального медицинского страхования собрала самые актуальные вопросы от населения, поступившие в ФСМС с начала года.

- Что делать, если мне дали направление на консультативно-диагностические услуги в одну организацию, но я хочу получить их в другой?

- Если, например, пациенту в поликлинике дали направление на анализы в одну лабораторию, но он хочет пройти их в другой, поскольку она расположена ближе к его дому или работе, он имеет на это право. После получения услуги в платёжной системе фонда автоматически формируется договор соисполнения.

Главное условие – медицинская организация должна состоять в Базе данных ФСМС и оказывать услуги по социальному медицинскому страхованию. Этот перечень поставщиков можно посмотреть на сайте фонда.

Напомним, к консультативно-диагностической помощи относятся приемы узких специалистов (кардиологов, эндокринологов, лоров, окулистов и т.д.), лабораторные анализы (биохимический анализ крови, иммуноферментный анализ, определение антител и т.д.), диагностические услуги (эндоскопические исследования, электроэнцефалография, эхокардиография, рентген, УЗИ и т.д).

- Могут ли трудовые мигранты, иностранные лица с видом на жительство прикрепиться к поликлинике?

- Иностранцы с видом на жительство имеют одинаковые права наравне с казахстанцами, поэтому они могут беспрепятственно прикрепиться к поликлинике и получать помощь по ОСМС, при условии, что регулярно платят взносы и имеют статус «застрахованный».

Трудовые мигранты должны оформить полис добровольного медицинского страхования, который обеспечит им доступ к ПМСП и специализированной медицинской помощи. При его отсутствии и развитии острых заболеваний, представляющих опасность для окружающих, они могут рассчитывать на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.

- Мне дали направление на КТ легких, я позвонила в организацию, с которой сотрудничает моя поликлиника, и мне сказали, что я могу пройти исследование только через полтора месяца. Что делать в этой ситуации?

- Алгоритм действий, следующий: необходимо вернуться к терапевту и взять направление в другую клинику. Пациент также может самостоятельно найти организацию, где то или иное обследование доступно в более короткий срок, и сообщить о нем своему лечащему врачу. Стоит отметить, что поликлиника и выбранная организация не обязательно должны быть связаны взаимными обязательствами. При наличии направления от врача ПМСП в любую медицинскую организацию, с которой у поликлиники даже нет договора, факт исполнения услуги является основанием для автоматического формирования договора соисполнения. Важно, напомнить, что клиника должна состоять в Базе данных ФСМС и оказывать услуги по социальному медицинскому страхованию.

- Могу ли поставить своему ребенку брекеты по ОСМС?

- Установка брекетов не оказывается по пакету ОСМС, так как выравнивание зубов носит эстетическую задачу и проводится платно.

Однако, медицинская стоматологическая помощь детям до 18 лет оказывается в рамках медстрахования. Детям доступны услуги по обезболиванию и удалению зуба, наложению пломбы, лечению пульпита, периодонтита, полного функционального восстановления анатомической формы зуба при гипоплазии, флюорозе, пластику уздечек губ и языка, рентгенографии челюсти и анестезию.

Доступны для маленьких пациентов и ортодонтические услуги, но только при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области.

- Состою на учете с астмой. Недавно мне прекратили выдавать лекарственные средства, которые я ранее получала, сославшись на то, что я не застрахована. Насколько это правомерно?

- Астма относится к социально-значимым заболеваниям, которые требуют динамического наблюдения. Пациент должен быть обеспечен необходимыми лекарственными средствами вне зависимости от того, застрахован он или нет. Вам не вправе отказать в медицинской помощи или лекарственном обеспечении, которые входят в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи.