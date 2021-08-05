Фонд социального развития NU объявляет грантовый конкурс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники сообщества NU, выпускники NIS и социальные предприниматели могут получить финансирование до 10 000 000 тенге. Об этом передает МИА «Казинформ».

Грантовый конкурс JAS Social Impact – отличная возможность для тех, кто хочет улучшить мир вокруг и решить социальные проблемы.

Если у вас есть идеи по улучшению жизни вокруг, то самое время за нее бороться!

Направления проектов, которые могут участвовать в конкурсе:

Образование и просвещение

Культура и искусство

Семейные ценности и традиции

Здоровый образ жизни и спорт

Дети и молодежь

Экология и благоустройство

Помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также оказание помощи в экстренных ситуациях

Развитие села

Другое (подробно опишите в заявке, почему проект относится к социальным вопросам)

Получение финансирования доступно по двум видам: * Social Entrepreneurship Grant – до 5 000 000 тенге , * Social Invest – до 10 000 000 тенге

Для того, чтобы подать заявку на участие, необходимо выполнить 3 шага:

1 Регистрация на портале проектов и программ Фонда

2 Заполнение анкеты на одном из трех языков на выбор: английском, русском или казахском языках

3 Подпись заявки ЭЦП

Прием заявок по грантовому конкурсу JAS Social Impact продлен до 24 августа. Подробная информация о конкурсе www.jassocialimpact.kz