Фонд социального медстрахования профинансировал  проведение 1,3 млн ПЦР-тестов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году только за первый квартал совершено свыше полумиллиона выездов к пациентам с симптомами коронавируса. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава Фонда Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об итогах работы первого квартала, необходимо отметить роль фонда в финансировании мероприятий в предотвращении распространения КВИ, диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией. Основная сумма финансирования предусмотрена на выплату надбавок к заработной плате медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Благодаря данным надбавкам, заработная плата медиков в инфекционных стационарах достигла 1 млн тенге и выше. В январе текущего года 50,5 тысяч медицинских работников получили надбавки на сумму 13,9 млрд. тенге, в феврале 51,7 тысяч медицинских работников получили надбавки на сумму 13,8 млрд. тенге. За март сумма выплат составляет 14,7 млрд. тенге 53,2 тысячам медикам. Всего начислено в виде надбавок составляет 42,4 млрд тенге за 1 квартал», - пояснил Болат Токежанов.

В ходе пресс-конференции он также рассказал о том, насколько улучшился для казахстанцев за счет средств Фонда медстрахования доступ к ПЦР-исследованиям.

«Если за весь прошлый год было проведено порядка 1,9 млн ПЦР-тестов, то за первые три месяца нынешнего года уже профинансировано 1,3 млн исследований на обнаружение вируса КВИ. Что касается выездов мобильных бригад, то также мы видим значительную динамику роста. В прошлом году фондом профинансировано 550 тысяч выездов мобильных бригад, в этом году только за первый квартал совершено свыше полумиллиона выездов к пациентам с симптомами коронавируса», - добавил Болат Токежанов.