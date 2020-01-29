Фонд социального медстрахования оштрафовал медорганизации на 6,8 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Фонде социального медицинского страхования рассказали о проверках по качеству оказания медицинской помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

ФСМС – в первую очередь экспертный орган, который проверяет качество оказанной помощи каждому пациенту и производит оплату только тогда, если медицинская помощь соответствует утвержденным стандартам.

«Мы платим за каждую оказанную услугу, за каждого пролеченного пациента, за каждого прикрепленного к поликлинике гражданина. Подписывая договор с нами, поставщик, то есть больницы и поликлиники, берут на себя обязательство оказывать застрахованным пациентам качественную и своевременную медицинскую помощь, соответствующую утвержденным стандартам, при необходимости привлекать соисполнителей. Фонд же выступает защитником прав пациента, – говорит директор департамента мониторинга качества медицинской помощи ФСМС Лаззат Шоманова. – Если помощь оказана в неполном объеме или же некачественно, то ФСМС применяет к больницам и поликлиникам штрафные санкции. Причем весьма существенные. В 2019 году в целом по всем лечебным организациям, работающим в системе ФСМС выявлено 386 тысяч дефектов и наложено штрафов на сумму 6,8 млрд тенге».

Чаще всего медорганизации грешат приписками.

«То есть это мошенничество, когда подается на оплату случай, которого не было, завышаются искусственно объемы помощи, утяжеляется диагноз заболевания или же приписываются медицинские изделия и лекарственные средства, которые конкретный пациент не получал. Таких случаев выявлено 93 223, и по ним наложены штрафы на сумму 421,2 млн тенге. Отмечу, что сумма штрафных санкций за приписку составляет 300-кратный размер стоимости самой услуги», – подчеркивает эксперт.

Лаззат Шоманова рассказала, что в прошлом году в одностороннем порядке фонд расторг договор с частными центрами «Мой доктор» в Кызылординской области и «Sher-Nur» в Шымкенте.

«При отсутствии производственной базы они выставляли нам фиктивные счета на оплату. То есть у них не было ни помещения, ни достаточного оборудования. И как они получили лицензию на свою деятельность? Думаем, что компетентные органы разберутся», - сказала Лаззат Шоманова.

Грешат приписками и государственные больницы. Например, в Павлодарском городском кардиоцентре выявлен в ходе проверки факт повторного использования одноразовых инструментов. Материалы переданы в прокуратуру области.

Регулярно занимались приписками частные центры «White Dent», «Супер-Стом», «Омар-Стом», «Клиника Болатова Х.А.» и «Алексеев Сергей Николаевич» из ВКО. Материалы по ним переданы в службу экономических расследований.

Среди других дефектов – необоснованные отказы в госпитализации, неоказание необходимого объема медицинской помощи, отсутствие лицензии на конкретный вид деятельности и сертификата у специалиста.

Также в прошлом году экспертами фонда проверены летальные случаи – можно ли было спасти пациента, выполнено ли все необходимое. За выявленные дефекты снято с оплаты 95,9 млн тенге.