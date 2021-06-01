Фонд школьных библиотек обновят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будет обновлен фонд школьных библиотек. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы развиваем детское движение и активизируем деятельность органов ученического самоуправления. С целью развития демократизации образовательного процесса в школе и формирования у учеников лидерских качеств мы переформатировали работу школьных парламентов»,- сказал Асхат Аймагамбетов.

Министр добавил, что в соответствии с новой Концепцией детского самоуправления в составе школьных парламентов работают представители по защите прав детей из числа детей-лидеров. 288 лидера районного и городского уровня вошли в состав Республиканского Совета детских представительств по защите прав детей.

«Мы хотим, чтобы дети развивались через чтение книг. В рамках проекта «Читающая школа» подготовлен Комплексный план перспективного развития библиотек организаций образования на 2021-2025 годы и составлен перечень литературы (6 107 наименований) для планомерного обновления художественного фонда. «Читающие родители – читающие дети», «17 регионов – 17 инициатив» - часть школьных мероприятий по формированию читательских компетенций. На новый качественный уровень развития мы поднимаем казахстанское дебатное движение. Для этого создана Республиканская Лига», - отметил Асхат Аймагамбетов.



