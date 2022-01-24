Фонд «Самрук-Казына» сокращает штат в два раза и закрывает зарубежные представительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена новая организационная структура фонда «Самрук-Казына» с сокращением штатной численности на 50%. Об этом сообщается на официальном сайте фонда, передает МИА «Казинформ».

Утверждена новая организационная структура с сокращением численности сотрудников фонда «Самрук-Казына» в 2 раза, с 248 до 124 человек и количества руководящих позиций с 10 до 5. Оптимизировано количество структурных подразделений с 27 до 18 (на 33%), исключены должностные позиции «советников» как штатных единиц. Принято решение о закрытии зарубежных представительств фонда.

Также предварительно одобрены и направлены на согласование в Министерство финансов, АЗРК и НПП «Атамекен» новый порядок закупок, правила контроля, маркетинга и импортозамещения, являющиеся документами прямого действия и исключающие любые барьеры для бизнеса. Существенно сокращены основания для закупок из одного источника. С момента утверждения данных документов Советом директоров за корпоративным центром фонда будут закреплены функции разработки методологии, контроля, мониторинга закупок.

Помимо этого утвержден и направлен в портфельные компании план мероприятий, разработанный во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына». Определены ответственные исполнители, сроки реализации, индикаторы контроля.

«Дополнительно сообщаем, что решением правления АО «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б. А., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К. Решением правления определены сроки завершения разработки программы реформирования фонда для внесения в Правительство Республики Казахстан», - говорится на сайте фонда.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разрабатываются меры по реформированию деятельности Фонда «Самрук-Казына». Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе встречи Главы государства с представителями бизнеса.