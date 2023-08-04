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Фонд «Самрук-Қазына» провел II форум по производственной безопасности

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Августа 2023, 14:13
Фонд «Самрук-Қазына» провел II форум по производственной безопасности Фото: АО «Самрук-Қазына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «Самрук-Қазына» провело II форум по производственной безопасности. В мероприятии приняли участие руководство фонда, представители Министерства труда и социальной защиты РК, Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также первые руководители портфельных компаний, передает МИА «Казинформ».

В своем приветственном обращении к участникам форума председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов особо подчеркнул: «Форум организован для того, чтобы объединить общие усилия всех портфельных компаний ради обеспечения безопасности каждого из работников группы фонда».

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По словам управляющего директора по корпоративному управлению, социально-трудовым отношениям и охране труда АО «Самрук-Қазына» Гибрата Ауганова, в конце прошлого года фондом был утвержден План мероприятий по производственной безопасности на 2023 год, который содержит 38 конкретных мероприятий по 3 направлениям:

1. Люди и повышение уровня культуры безопасности;

2. Обеспечение безопасности при эксплуатации технологического оборудования;

3. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.

«Процесс совершенствования систем управления производственной безопасности в портфельных компаниях и реализация мероприятий, направленных на предупреждения травматизма и аварий находится на постоянном контроле фонда», - заявил Гибрат Ауганов.

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Представители государственных органов выступили с докладами о развитии государственной политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «QazaqGaz», АО «Самрук-Энерго», АО «KEGOC» рассказали о внедрении в портфельных компаниях «Семи золотых правил» концепции «нулевого травматизма».

Кроме того, на форуме данными о мировых достижениях в области охраны труда поделились представители международных организаций и компаний. В том числе эксперты из «Aджип Карачаганак Б.В.», «Halliburton International Gmbh», «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», «Finch Global», Gascoyne Resources», ABRRAS Training.

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ФНБ «Самрук Казына»   Безопасность  
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