Фонд «Самрук-Казына» продает 6,28% акций «Казатомпрома»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд «Самрук-Казына» рассмотрел возможность дополнительной продажи 6,28 процентов акций компании «Казатомпром». Об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга на информационной площадке Samruk Akparat сообщил со-управляющий директор по развитию активов и приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ержан Туткушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как вы знаете, компания «Казатомпром» входит в перечень объектов приватизации, утвержденный Правительством РК. В том числе было разрешено продавать до 25 процентов акций на организованном рынке ценных бумаг. В 2018-2019 годах фонд «Самрук-Казына» успешно разместил 18,8 процентов акций из разрешенных 25 процентов. 6,28 процентов оставались не размещенными. На протяжении последних месяцев была достаточно сложная макроэкономическая ситуация, которая сказывалась на работе многих компаний, однако НАК «Казатомпром» с операционной и финансовой точки зрения прошла этот путь достаточно уверенно. Поэтому финансовые показатели и показатели доходности, кодировки акции компании оставались на достаточно хорошем уровне. По мере восстановления глобальных рынков ситуация стала улучшаться и фонд «Самрук-Казына» рассмотрел возможность размещения 6,28 процентов акций компании», - рассказал на онлайн-брифинге со-управляющий директор по развитию активов и приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ержан Туткушев.

По словам спикера, для реализации этого пакета был выбран метод ускоренного сбора заявок. Этот способ позволил за несколько часов сформировать пул инвесторов, которые предложили в два раза больше, чем предлагалось. Это показывает здоровый и хороший спрос на АО «НАК «Казатомпром», что отразилось и на цене размещения.

«В результате сбора заявок фонд «Самрук-Казына» разместил акций на 206 млн. долларов по цене 13 долларов за глобальную депозитарную расписку, которая представляет одну акцию, или 5230 тенге 81 тиын за одну акцию. На сегодняшний день мы разместили 6,27 процентов от всех акций, выпущенных компанией «Казатомпром». Небольшой транш составляет порядка 0,015 процента, который был отдельно выделен для физических лиц РК. Транш должен заполниться и закрыться на следующей неделе. Таким образом, 6,28 процентов всех акций в ближайшее время будут проданы в пользу новых инвесторов. «Самрук-Казына» останется владельцем 75 процентов всех акций», - отметил Ержан Туткушев.

Отметим, сегодня с двух часов дня открылся отдельный транш, который предназначен исключительно для физических лиц - граждан РК. Они могут приобрести эти акции по тем же условиям, которые были предоставлены международным и казахстанским юридическим лицам. Сбор заявок для казахстанцев будет продолжаться несколько дней.

«Все средства, поступающие от приватизации, будут направлены на пополнение Национального фонда РК в соответствии с поручением Правительства РК», - заключил со-управляющий директор по развитию активов и приватизации АО «ФНБ «Самрук-Казына» Ержан Туткушев.