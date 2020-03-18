Фонд «Самрук-Қазына» поддерживает казахстанских производителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации указа Главы государства по стабилизации экономики правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» приняты решения, направленные на поддержку казахстанских предпринимателей, передает МИА «Казинформ».

Фонд принял решение расширить возможности для участия казахстанских товаропроизводителей в закупках, не ограничиваясь наличием сертификатов (СТ-КЗ, индустриальные сертификаты).

Теперь для «Самрук-Қазына» достаточно утвержденных акимами списков, подтверждающих статус товаропроизводителя.

Отныне в стандарте фонда установлены требования к заказчику, проектировщику и подрядчику по применению продукции казахстанских товаропроизводителей. Их освободили от внесения обеспечения тендерной заявки и обеспечения исполнения договоров. Это позволяет не отвлекать их оборотные средства.

Вместе с тем в фонде рассматривают возможность сотрудничества с градообразующими предприятиями и малыми городами в направлении целевого размещения заказов, загрузки производственных мощностей и возможности авансирования поставки товаров.

В АО «ФНБ «Самрук-Қазына» подчеркнули, что только с начала 2020 года 2 360 казахстанских поставщиков получили заказы от компаний группы фонда на 216 млрд тенге. И эта работа, по информации фонда, будет продолжена.

Напомним, 16 марта Президент РК подписал Указ «О дальнейших мерах по стабилизации экономики». В соответствии с указом, Правительству по согласованию с Президентом определит налоговые ставки, порядок определения налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков, а также особый порядок формирования, уточнения и исполнения государственного бюджета; специальный порядок государственных закупок. Помимо этого, Правительству предоставлено право устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан, в порядке, определяемом Правительством РК; определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Казахстана.