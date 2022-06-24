24 Июня 2022 15:36

Фонд «Самрук-Казына» не должен заниматься социальными проектами - экономист

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономист Олжас Худайбергенов считает, что фонд «Самрук-Казына» не должен заниматься социальными проектами, а стремиться к наращиванию прибыли. Об этом он сказал на Youtube-канале «TALAP», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самый правильный способ вытащить больше денег из «Самрука» – лишить его социальной нагрузки. Сказать ему: «Вот тебе два KPI: рост выручки и рост прибыли». Никаких вопросов не будет, когда оба показателя растут. Если хромает хоть один показатель, вопросы будут. Будут стараться наращивать прибыль, выручку. Соответственно, с ростом прибыли будут расти размеры дивидендов, которые можно направить на социальные проекты», – сказал О. Худайбергенов.

По его мнению, ФНБ «Самрук-Казына» не должен заниматься социальными проектами, а работать как коммерческая структура, то есть стремиться к наращиванию прибыли.

В то же время, как считает экономист, в настоящее время реальная прибыль ФНБ «Самрук-Казына» может в три и более раза превышать официально заявленную. Должны быть больше суммы дивидендов. В таком случае, по мнению О. Худайбергенова, поступления от «Самрук-Казына» в бюджет могут с избытком перекрыть его дефицит.