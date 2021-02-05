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Фонд развития промышленности планируют создать в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
5 Февраля 2021, 15:59
Фонд развития промышленности планируют создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют создать Фонд развития промышленности. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О промышленной политике» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках институционального обеспечения в разделе 2 проектом закона урегулированы вопросы создания и осуществления деятельности Фонда развития промышленности и информационной системы «Промышленность», - сказал Аманияз Ержанов.

Фонд развития промышленности, по его словам, будет являться оператором по предоставлению мер государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности за счет средств государственного бюджета, оператора расширенных обязательств производителей и импортеров, иных негосударственных и собственных средств.

За счет средств РОП предусмотрено финансирование проектов обрабатывающей промышленности направленных на улучшение окружающей среды. Эти проекты будут согласовываться с уполномоченным органом по охране окружающей среды (Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК).

«Информационная система «Промышленность» Республики Казахстан является системой, содержащей информацию о состоянии отраслей промышленности, прогнозе их развития и мерах государственного стимулирования. Собственником и оператором информационной системы промышленности будет являться Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан», - пояснил Аманияз Ержанов.


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