Фонд развития государственного языка рассказал о своих проектах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2008 году по личной инициативе Нурсултана Назарбаева был создан некоммерческий фонд, Фонд развития государственного языка, передает МИА «Казинформ».

За прошедшие со дня провозглашения независимости 30 лет наша страна достигла многого в различных секторах: экономике, финансовом секторе, образовании, медицине, культуре. Расширению именно культурной сферы, Первый Президент всегда отдавал и отдает свое особое внимание и контроль, где наиболее важным направлением является сохранение и развитие казахского языка.

«Отношение к языку, на самом деле, отношение к народу. Поэтому мы не должны оставаться равнодушными. Когда казахский язык превратится в язык всеобщего использования и поднимется на уровень истинного государственного языка, мы будем называть страну казахское государство», - уверен Елбасы.

В 2008 году по личной инициативе Нурсултана Назарбаева был создан некоммерческий фонд, Фонд развития государственного языка. Основная миссия Фонда – это реализация инновационных проектов по внедрению казахского языка в культурное пространство страны, содействие созданию эффективных методик и технологий по изучению государственного языка.

Так, Фонд разработал и реализует ряд проектов, направленных на изучение и популяризацию казахского языка, главный из которых это платформа Soyle.kz , где представлена возможность для самостоятельного изучения государственного языка. Специально разработанные уроки от начального уровня до продвинутого, направлены на развитие именно разговорной речи. Ведь «Сойле» переводится как «Говори». Сайт бесплатный, заниматься могут все желающие. Отличительная особенность – имеются версии на английском и турецком языках.

Другой, не менее крупный проект, это создание первой интернет-энциклопедии о жизни и творчестве Абая Кунанбаева Abaialemi.kz. И с целью популяризации его творчества, Фондом развития государственного языка совместно с Фондом Нурсултана Назарбаева ежегодно проводится конкурс «Абай әлемі» на лучшую научную работу среди студентов и магистрантов.

Нурсултан Назарбаев всегда подчеркивает важность образования для подрастающего поколения, особенно в овладении казахским языком.

«Мы должны создать условия, когда каждый ребенок после школы будет владеть государственным языком: читать, писать и говорить», — отмечал в своих выступлениях Первый Президент.

И в этом направлении Фондом развития государственного языка созданы и работают интернет-проекты Bala.soyle.kz и Tattialma.kz . Они призваны помочь в освоении языка с самых основ: алфавит, произношение, красочные примеры в картинках, интерактивные игры и загадки. Дети постарше смогут окунуться в мир сказки и рассказов казахстанских писателей.

В 2015 году Нурсултан Назарбаев передал Фонду на реализацию проектов личные средства, которые были получены им в качестве гонорара к Премии мира «Шелковый путь», врученной во время визита в Китай. И выпуск на эти средства печатной версии сборника для детей «Тәтті алма» стал подарком Первого Президента детям Казахстана. Первые два тома включают в себя около 90 произведений известных казахстанских авторов в стихах и прозе.

В последующем при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева были выпущены еще четыре тома сборника со сказками, театральными сценками, рассказами и стихотворениями современных казахстанских авторов. Большая часть сборника передана в дар детским библиотекам и школам во всех регионах республики.

Одним из самых популярных проектов Фонда является «Интеллектуальная игра «Кто умнее?». Игра рассчитана на старшеклассников и проходит на трех языках: казахском, английском, русском и имеет статус международной. Проводится с 2016 года в онлайн-формате, и с момента запуска турнира 50 школьников из разных регионов республики стали победителями и обладателями специальных дипломов и ценных призов (ноутбуков, планшетов и смартфонов).

Интеллектуальная игра «Кто умнее?» и онлайн-энциклопедия «Абай әлемі» - проекты, также реализованные на средства Первого Президента.

Еще один уникальный проект Фонда развития государственного языка - это серия комиксов «Ұлы дала аңыздары», или « Легенды великой степи» - из двух глав: «Семь историй о великой любви» и «Великие батыры казахской земли». Это истории и легенды казахского народа, которые передавались от поколения к поколению.

Комиксы подготовлены на трех языках: казахском, русском и английском, что также является поддержкой инициативы Первого Президента по программе трехъязычия и исполнения статьи «Семь граней Великой степи».

Проект Фонда «Легенды Великой степи» - это проект прежде всего для молодой аудитории и создан в формате и через те инструменты, которые близки нынешнему поколению, в виде книжных комиксов, на специальном сайте Qazcomics.kz и мобильном приложении. Цель проекта «Легенды Великой степи» - поддержать интерес молодого поколения к изучению и овладению казахским языком, к сохранению и пониманию истории своего народа, своего родного языка.

И сегодня владение казахским языком - это не только возможности, дающие значимый приоритет при трудоустройстве и построении профессиональной карьеры, но и новый тренд среди молодежи. Тренд, который стал возможным благодаря непосредственным усилиям Первого Президента по сохранению и развитию основы казахской культуры и идентичности – казахского языка.

Все проекты Фонда развития государственного языка разработаны и успешно реализуются при активной поддержке основного учредителя, Фонда Нурсултана Назарбаева и Генерального партнера «Samruk-Kazyna Trust» .

Директор Фонда развития государственного языка

Азат Шауеев