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Фонд проблемных кредитов сможет продавать залоговое имущество
1 Августа 2022 13:56

Фонд проблемных кредитов сможет продавать залоговое имущество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство финансов РК предлагает расширить полномочия Фонда проблемных кредитов. Проект постановления опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предлагается наделить фонд функцией по реализации имущества, задержанного органами государственных доходов. К нему относится имущество, заложенное плательщиками, осуществляющими уплату таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, пеней, процентов, уполномоченными экономическими операторами, лицами осуществлявших деятельность в сфере таможенного дела и (или) третьим лицом, а также ограниченного в распоряжении имущества указанных лиц и (или) товаров.

Как разъясняется в пояснительной записке, это необходимо для того, чтобы определить доверенное лицо для реализации залогового имущества уполномоченных экономических операторов в соответствии с пунктом 25 статьи 535 Кодекса РК «О таможенном регулировании в РК» и статьи 320 Гражданского кодекса РК.

«Согласно статье 97 Кодекса одним из способов обеспечения по уплате таможенных пошлин, налогов является залоговое имущество. Обращение взыскания на предмет залога производится в соответствии с гражданским законодательством РК. Согласно статье 320 ГК РК при реализации заложенного имущества в принудительном внесудебном порядке торги проводятся доверенным лицом, в качестве которого выступает юридическое лицо или гражданин, имеющие доверенность залогодержателя на реализацию заложенного имущества, в случае нарушения обязательства, обеспеченного залогом», - говорится в пояснительной записке.


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