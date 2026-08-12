Фонд проблемных кредитов в Казахстане ждет трансформация: решение примут до конца года

АО «Фонд проблемных кредитов» в Казахстане готовят к переходу в конкурентную рыночную среду. Стратегическое решение о дальнейшем формате работы организации Правительство планирует принять до конца 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время выступления на открытии 10-го саммита и конференции Международного форума государственных компаний по управлению активами (IPAF) в Астане заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, на 1 января 2026 года портфель Фонда составлял около 160 млрд теңге. Более 130 млрд теңге из этой суммы приходилось на проекты, находящиеся в процессе активной финансовой реабилитации.

Жумангарин отметил, что государство меняет подход к управлению проблемными активами. Основная задача заключается не только в кризисном управлении, но и в восстановлении экономической стоимости активов и запуске нового инвестиционного цикла.

— Государственные компании по управлению активами должны полностью эволюционировать от исключительно кризисных операторов к полноценным институтам регионального развития, — подчеркнул министр.

По его словам, эффективность государственных управляющих компаний теперь оценивается в том числе по объему средств, возвращенных в бюджет и Национальный фонд, числу реабилитированных предприятий, привлеченным частным инвестициям и сохранению рабочих мест.

Ранее, в мае Министерство финансов Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект постановления, устанавливающего новые правила деятельности Фонда проблемных кредитов, и требования к приобретаемым им активам.