Фонд поддержки талантов «Дара» проводит республиканский спортивный фестиваль «TARTYL FEST»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Впервые в Казахстане с 10 июля по 6 сентября во всех регионах страны ОФ «Фонд поддержки талантов «Дара» при Президенте Республики Казахстан проводит республиканский спортивный фестиваль «TARTYL FEST» по подтягиваниям на турнике, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

Амбассадор проекта: Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting. Один из основателей движения Street Workout в Казахстане.

Street Workout — любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках. Чем больше участник подтянется, тем выше его шанс выиграть денежный приз.

Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии. Победители из каждого города примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султан. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.

Категории участников:

До 18 лет (юниоры)

1) вес – до 55 кг;

2) вес – от 55 до 70 кг;

3) вес – от 70 кг и выше;

от 18 до 30 лет (молодёжь)

4) вес – до 65 кг;

5) вес – от 65 до 80 кг;

6) вес – от 80 кг и выше;

от 30 лет и старше (взрослые)

7) вес – до 80 кг;

8) вес – от 80 до 90 кг;

9) вес – от 90 кг и выше.

Призовой фонд в каждом городе:

1 место 200 000 тенге;

2 место 100 000 тенге;

3 место 50 000 тенге.

Призовой фонд гранд-финала:

1 место 3 000 000 тенге;

2 место 2 000 000 тенге;

3 место 1 000 000 тенге.

Гранд-финал пройдет в городе Нур-Султан 8 сентября. Регламент соревнований в каждом городе:

9:00-11:00 - регистрация, взвешивание и присвоение номеров участников;

11:00-11:30 – открытие мероприятия;

11:30-13:30 – соревнование;

14:00-15:00 – награждение победителей.

С 10 июля 2022 года соревнование «TARTYL FEST» начинается с города Конаев (Алматинская область) на спортивной площадке «Жагажай».

Фестиваль пройдет в 20 городах страны:

Конаев - 10 июля

Талдыкорган - 14 июля

Алматы - 17 июля

Тараз - 20 июля

Шымкент - 23 июля

Туркестан - 25 июля

Кызылорда - 27 июля

Актау - 31 июля

Атырау - 3 августа

Уральск - 6 августа

Актобе - 9 августа

Костанай - 12 августа

Петропавловск - 15 августа

Кокшетау - 18 августа

Жезказган - 21 августа

Караганда - 24 августа

Павлодар - 27 августа

Семей - 30 августа

Усть-Каменогорск - 2 сентября

Нур-Султан - 6 сентября.