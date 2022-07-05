Фонд поддержки талантов «Дара» проводит республиканский спортивный фестиваль «TARTYL FEST»
Амбассадор проекта: Айтым Жакупов - общественный деятель, тренер и актер. Многократный рекордсмен по Street Workout в Казахстане и в мире, рекордсмен Европы по Street Lifting. Один из основателей движения Street Workout в Казахстане.
Street Workout — любительский вид спорта, в котором различные упражнения выполняются на уличных спортивных площадках. Чем больше участник подтянется, тем выше его шанс выиграть денежный приз.
Участники соревнуются в 9 категориях в зависимости от веса и возраста. Соревнования пройдут при участии официальной судейской коллегии. Победители из каждого города примут участие в гранд-финале в городе Нур-Султан. Чемпионы гранд-финала смогут поучаствовать в чемпионате мира по Street Workout.
Категории участников:
До 18 лет (юниоры)
1) вес – до 55 кг;
2) вес – от 55 до 70 кг;
3) вес – от 70 кг и выше;
от 18 до 30 лет (молодёжь)
4) вес – до 65 кг;
5) вес – от 65 до 80 кг;
6) вес – от 80 кг и выше;
от 30 лет и старше (взрослые)
7) вес – до 80 кг;
8) вес – от 80 до 90 кг;
9) вес – от 90 кг и выше.
Призовой фонд в каждом городе:
1 место 200 000 тенге;
2 место 100 000 тенге;
3 место 50 000 тенге.
Призовой фонд гранд-финала:
1 место 3 000 000 тенге;
2 место 2 000 000 тенге;
3 место 1 000 000 тенге.
Гранд-финал пройдет в городе Нур-Султан 8 сентября. Регламент соревнований в каждом городе:
9:00-11:00 - регистрация, взвешивание и присвоение номеров участников;
11:00-11:30 – открытие мероприятия;
11:30-13:30 – соревнование;
14:00-15:00 – награждение победителей.
С 10 июля 2022 года соревнование «TARTYL FEST» начинается с города Конаев (Алматинская область) на спортивной площадке «Жагажай».
Фестиваль пройдет в 20 городах страны:
Конаев - 10 июля
Талдыкорган - 14 июля
Алматы - 17 июля
Тараз - 20 июля
Шымкент - 23 июля
Туркестан - 25 июля
Кызылорда - 27 июля
Актау - 31 июля
Атырау - 3 августа
Уральск - 6 августа
Актобе - 9 августа
Костанай - 12 августа
Петропавловск - 15 августа
Кокшетау - 18 августа
Жезказган - 21 августа
Караганда - 24 августа
Павлодар - 27 августа
Семей - 30 августа
Усть-Каменогорск - 2 сентября
Нур-Султан - 6 сентября.