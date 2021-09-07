Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Фонд поддержки креативной индустрии могут создать в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
7 Сентября 2021, 11:16
Фонд поддержки креативной индустрии могут создать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о запланированных мерах по поддержке талантливых представителей населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По седьмому направлению «Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса» будут реализованы 5 мероприятий. Планируется разработать План практических мер, направленных на продвижение талантливых представителей новой культуры», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, будет рассмотрена возможность создания Фонда поддержки креативной индустрии.

«Предусматривается разработка мер по культивированию таких качеств, как патриотизм, стремление к знаниям и трудолюбие в рамках нацпроекта «Ұлттық Рухани Жаңғыру», - добавил А. Иргалиев.

Ранее министр поделился планами по совершенствованию региональной политики.

«По четвертому направлению «Совершенствование региональной политики» предусмотрена реализация 22 мероприятий. Будет разработан Закон «О развитии агломераций». Предусматривается актуализация Планов развития регионов в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами», - сказал Асет Иргалиев.


Правительство РК   Культура   Другие государственные органы   Молодежь   Креативная индустрия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области