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Фонд Первого Президента РК проведет исследования для повышения конкурентоспособности страны

Автор:  
Серик Сабеков
17 Сентября 2019, 15:38
Фонд Первого Президента РК проведет исследования для повышения конкурентоспособности страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фонд Первого Президента РК – Елбасы проведет научно-практические исследования для определения наиболее эффективных возможностей повышения конкурентоспособности страны. Об этом заявил исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы Асет Исекешев, выступая на глобальном Инновационном саммите в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане более 5 лет назад начали понимать, что страна входит в зону «ловушки среднего дохода, отметил Асет Исекешев.

«В какой-то степени мы достигли потолка конкурентоспособности. В этой связи Первым Президентом было объявлено о третьей модернизации страны, направленной на проведение Пяти институциональных реформ и Плана нации «100 конкретных шагов». Эти реформы направлены на создание современного государственного аппарата, формирование открытого, подотчетного своим гражданам государства, обеспечение верховенства закона, инклюзивный экономический рост, создание нации единого будущего», - сказал Асет Исекешев.

В целом, как отметил спикер, была утверждена долгосрочная «Стратегия-2050», в которой была поставлена цель войти в 30-ку самых развитых стран мира не с точки зрения роста ВВП, а с точки зрения стандартов и качества жизни.

«Безусловно, Казахстан, как и многие другие страны, в нынешних условиях геополитической нестабильности, торговых войн, нестабильности на финансовых сырьевых рынках сталкивается с рядом вызовов в экономической, социальной сфере», - добавил Асет Исекешев.

Для решения этих вопросов, по его словам, государством реализуются программы по решению наиболее актуальных вопросов для казахстанцев – программы по поддержке социально уязвимых слоев населения, обеспечения водой, жильем и многие другое.

«Вместе с тем текущие вызовы подталкивают к постоянной работе над моделью устойчивого, инклюзивного экономического роста в средней и долгосрочной перспективе, что позволит выйти на новый уровень развития в ногу со временем. В этой связи Фонд Первого Президента в рамках нашей миссии по содействию государству устойчивому развитию страны и развитию конкурентоспособной нации, начинает научно-практические исследования с целью поиска и определения наиболее эффективных возможностей повышения конкурентоспособности страны, бизнеса и нации, выработки предложений для государства по актуализации социально-экономической модели устойчивого инклюзивного роста», - резюмировал Асет Исекешев.


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